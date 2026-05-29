Komšije Lepe Brene otkrile zašto je pjevačica upala sa nožem u njihovu kuću

Ipak, uprkos glamuru i bogatstvu, slavna pjevačica je za svoje komšije ostala sasvim prirodna, brižna žena i pravi stub svoje porodice i zajednice. Komšiluk za nju ima samo riječi hvale, ističući ne samo njenu ljubaznost, već i nevjerovatnu hrabrost kada je u pitanju bezbjednost onih koji žive u njenoj blizini..

Koliko je Brena spremna da pritekne u pomoć, najbolje svjedoči dramatična anegdota kada se u komšiluku oglasio bezbjednosni alarm, zbog čega je sa sinom pritrčala u pomoć misleći da je u pitanju provala. Jedna od njenih komšinica je to prepričala sledećim riječima:

– Sjajan odnos imamo sa Brenom. Često dolazi kod nas na kafu, pričamo, smijemo se. Normalna je i prirodna žena. Dobra je, vidi se da nas voli sve. Idemo i mi kod nje. Ljubazno nas uvijek primi u kuću. I na kafu, i na razne proslave, kako da ne! Pomažemo se, takođe! Jednom se kod nas aktivirao alarm, ona i Viktor su odmah došli sa nožem. Mislili su da neko hoće da nam obije kuću. Super su, stvarno – rekla je.

“Izletjela je na ulicu usred noći”

Osim što brine o bezbjednosti, Brena je opisana kao žena koja sve konce drži u svojim rukama. Iako njen suprug Boba rado časti majstore pečenjem, komšije navode da pjevačica nije rasipnik i da je “domaćica u pravom smislu te riječi”.

Njena odgovornost se pokazala i tokom jedne lažne uzbune u ulici:

– Jednom je ovde izbio požar, ona je izletjela na ulicu usred noći. Svi smo se tu okupili, a ona kaže: “Komšinice, ja sam zvala policiju i vatrogasce”. Nije bio požar u stvari, neko je nešto palio, ali je vjetar dim nosio ka njenoj kući pa je zato pozvala vatrogasce. Ona je domaćica u pravom smislu te riječi, a Boba je drugarčina. On će majstorima da da jagnjiće, prasiće, a Brena nije toliki rasipnik. Neki ljudi koji su kod nje radili kao posluga dali su otkaz jer ne plaća mnogo – ispričala je jedna gospođa iz Breninog kraja svojevremeno za medije i dodala da ljudi često traže pomoć od pjevačice.

“Normalna je kao i svi”

– Normalna je žena, kao i svi. Dolaze neki ljudi da joj traže pomoć redovno. Kažu da su “osakaćeni od boga i da im ništa ne ide u životu”. Žele da im da novac, dolaze čak i iz inostranstva. Dođu ovde, pitaju me: “Gdje je Lepa Brena da mi pomogne, da mi da nešto para – rekao je jedan komšija i dodao:

– Ona je fina žena, prođe, pomazi mog Lakija. Voli pse, i ona ih ima nekoliko. I ona je nekada imala psa Lakija. Javi se ljubazno kada prođe pored moje kuće i to je sve, ne družimo se i ne posjećujemo. Sa njenim mužem Bobom sam isto dobar. Kaže “Zdravo, komšija, kako si – ispričao je.

(Blic)