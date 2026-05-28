Evo kako izgleda sestra Seke Aleksić: Živi u BiH

Poznata pjevačica Seka Aleksić prisutna je na muzičkoj sceni više od 20 godina. Međutim, u javnosti je malo poznat podatak da ona nije jedina u porodici koja ima talenat za muziku, te da ima stariju sestru koja se takođe profesionalno bavi pjevanjem.

Starija sestra Seke Aleksić se zove Ajsela Malkić.

Ajsela je rođena u Tuzli, a njen trenutni dom je u Bosni, gd‌je godinama unazad gradi svoju karijeru, snima pjesme i nastupa po cijelom regionu. Njena publika najčešće može da je čuje po lokalnim klubovima i objektima, a njen muzički pravac fokusiran je na folk repertoar.

Pored muzičkog angažmana, Ajsela je prepoznatljiva i po svom upečatljivom scenskom imidžu, jer voli da se oblači provokativno i time ističe svoju odličnu liniju.

Kada je riječ o sestrinskom odnosu, Ajsela za Seku ima isključivo riječi hvale. Svoju naklonost i poštovanje prema sestrinom radu pokazala je i kada je svojevremeno izjavila za medije kako bi veoma voljela da snimi duet sa njom, prenosi Blic.