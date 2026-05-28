Knez otkrio pol bebe: Ksenija Knežević uskoro postaje majka

Pjevačica Ksenija Knežević je u drugom stanju i broji sitno do porođaja, a njen otac Nenad Knežević Knez otkrio je pol d‌jeteta kom se svi neizmjerno raduju.

"Uskoro postajem d‌jeda i mnogo sam ponosan na to, i mnogo sam srećan. Negd‌je krajem avgusta očekujemo prinovu, radujemo se. Evo mogu ekskluzivno da kažem, ona nosi d‌jevojčicu", rekao je Knez.

Pjevač je dodao da je cijela porodica presrećna zbog lijepih vijesti i da jedva čekaju dolazak bebe, prenosi Blic.

"Svi smo jako uzbuđeni i srećni i jedva čekamo da beba stigne", izjavio je Knez.