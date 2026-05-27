Djevojka Duška Tošića mlađa od njega 10 godina: Evo šta je rekla Karleuša

Nekadašnji fudbaler Duško Tošić ponovo je u centru pažnje javnosti, ovoga puta zbog svog ljubavnog života.

Kako su domaći mediji prenijeli, Tošić je u emotivnoj vezi sa ženom po imenu Nora, koja do sada nije poznata javnosti, razvedena je i majka dvoje djece, piše Telegraf

Njih dvoje su, prema navodima, zajedno oko pet mjeseci, često se viđaju, iako pokušavaju da svoju vezu drže daleko od očiju javnosti.

Postoje dvije verzije njihovog upoznavanja - prema jednoj, kontakt su započeli preko društvenih mreža, dok druga verzija, koja kruži među njihovim prijateljima, govori da je do susreta došlo u jednom restoranu kod zajedničkog prijatelja.

"Njih dvoje su se godinama sretali i družili preko zajedničkih prijatelja. Niko nije očekivao da će uploviti u vezu. U posljednje vrijeme su nerazdvojni i djeluju veoma srećno. Nora je mlađa od njega deset godina, tokom studiranja živjela je u inostranstvu", kaže izvor blizak paru.

Upravo taj lokal kasnije je imao posebno mjesto u Duškovom životu, budući da je, prema navodima ljudi iz njegovog okruženja, s tim prijateljem kasnije ušao i u poslovnu saradnju i otvorio restoran. Zbog toga mnogi smatraju da je baš to mjesto bilo presudno za početak njegove nove ljubavne priče.

Nakon perioda u kojem je njegov privatni život često bio tema medija, čini se da je Tošić sada pronašao mir, a oni koji ga viđaju u posljednje vrijeme kažu da deluje zadovoljno.

Podsjetimo, nakon vijesti da je Duško Tošić uplovio u vezu sa izvjesnom Norom, Jelena Karleuša se danas pojavila na snimanju Pinkovih zvezda.

"Nemam komentar, nemam. Ne, generalno za Duška ne želim ništa da komentarišem".

Na pitanje novinara da li zna da je Duškova nova djevojka prati, Jelena je rekla:

"Jel? Super, sve devojke manje-više mene prate u Srbiji i na Balkanu, a i širom svijeta".

Ipak, na insistiranje novinara da ipak da svoj komentar o Duškovoj vezi, ona je rekla:

"Sigurna sam da je tako, mislim da je ovo samo izmišljotina, ali pitajte Duška, što pitate mene. Imate njegov telefon".

Dodala je i da nema kontakt sa Duškom, te da se ne čuje s njim uopšte.

"Neću, ne čujem se s njim, ali najbolje je da o njegovom privatnom životu pričate sa Duškom, ja sa Duškom nemam komunikaciju sem kad nije riječ o djeci i niti bilo kakav odnos".