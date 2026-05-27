Uz ovaj trik dobićete najhrskaviji pomfrit iz rerne

27.05.2026 22:48

Foto: Pexel/ 卜 兰

Uz jedan trik sa sodom bikarbonom dobićete najhrskaviji pomfrit iz rerne. Garantovano uspijeva i nema greške.

Jedan kuvar je na društvenim mrežama podijelio trik za spremanje pečenog krompira, a sve što je potrebno je da pratite korake i pripremite samo nekoliko sastojaka: krompir, so i sodu bikarbonu.

Upravo je tajna u tom bijelom prahu.

Otkrivamo kako da vam krompir ispadne savršeno hrskav spolja i mekan iznutra, tako da dobijete najhrskavije krompiriće koje ste ikada jeli.

Jednostavan postupak za pripremu

Prvo, kuvar preporučuje da operite i oljuštite krompir prije nego što ga isjeckate.

Stavite krompir u šerpu sa vodom i dodajte četvrtinu šolje soli.

Sačekajte da proključa i zatim dodajte kašičicu sode bikarbone – to je trik. Soda bikarbona razbija površinu krompira, a pečenjem tako dobijene skrobne korice dobijate hrskav specijalitet, piše Glas Srpske

Kuvajte krompir 20-25 minuta dok ne omekša. Zagrijanu posudu za pečenje na 180 stepeni Celzijusa.

Ocijedite krompir, dodajte malo ulja i malo soli. Krompir stavite u posudu koju ste namijenili za pečenje i možete, po želji, dodati još malo ulja.

Pecite ga 35 do 40 minuta. Obavezno povremeno okrećite krompir tako da dobiju dobru, ujednačenu koru. Poslužite sa solju i biberom.

