Uz ovaj trik dobićete najhrskaviji pomfrit iz rerne

Uz jedan trik sa sodom bikarbonom dobićete najhrskaviji pomfrit iz rerne. Garantovano uspijeva i nema greške.
Jedan kuvar je na društvenim mrežama podijelio trik za spremanje pečenog krompira, a sve što je potrebno je da pratite korake i pripremite samo nekoliko sastojaka: krompir, so i sodu bikarbonu.
Otkrivamo kako da vam krompir ispadne savršeno hrskav spolja i mekan iznutra, tako da dobijete najhrskavije krompiriće koje ste ikada jeli.
Prvo, kuvar preporučuje da operite i oljuštite krompir prije nego što ga isjeckate.
Stavite krompir u šerpu sa vodom i dodajte četvrtinu šolje soli.
Sačekajte da proključa i zatim dodajte kašičicu sode bikarbone – to je trik. Soda bikarbona razbija površinu krompira, a pečenjem tako dobijene skrobne korice dobijate hrskav specijalitet, piše Glas Srpske
Kuvajte krompir 20-25 minuta dok ne omekša. Zagrijanu posudu za pečenje na 180 stepeni Celzijusa.
Ocijedite krompir, dodajte malo ulja i malo soli. Krompir stavite u posudu koju ste namijenili za pečenje i možete, po želji, dodati još malo ulja.
Pecite ga 35 do 40 minuta. Obavezno povremeno okrećite krompir tako da dobiju dobru, ujednačenu koru. Poslužite sa solju i biberom.
