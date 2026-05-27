Trofej ide u Englesku: Kristal Palas osvojio Konferencijsku ligu

U Lajpcigu je večeras odigrano finale Konferencijske lige, a Kristal Palas je savladao Rajo Valjekano sa 1:0.

Ni engleski ni španski tim nije u istoriji osvajao evropski trofej, pa je ovo bila velika utakmica i za jedne i za druge.

Vodila se očekivano velika borba na stadionu u Njemačkoj. U prvih 45 minuta nije bilo pogodaka, čak ni udaraca u okvir gola, a najbolju šansu Palas je imao u nadoknadi kada je Tajrik Mičel u peteracu glavom šutirao, ali malo pored gola.

Na početku drugog dijela Kristal Palas je poveo. Adam Vorton šutira, Augusto Batalja brani, ali se lopta odbija samo do Žan-Filipa Matete, koji iz blizine loptu šalje u mrežu za veliko slavlje igrača i navijača tima iz Londona.

Taj pogodak samo je podigao tempo igre, naravno morao se i Rajo potpuno otvoriti, pa nas je do kraja čekalo mnogo uzbuđenja.

U 55. minutu nevjerovatna šansa za Palas. Jeremi Pino je šutirao iz slobodnjaka, lopta se od jedne stative odbila do druge, a uz malo sreće Rajo na kraju uspijeva da se spase.

Minut nakon toga zicer za Engleze. Pino se sjurio prema golu, dodao do Matete, a golman Raja majstorski brani i izbacuje loptu u korner. Nevjerovatno šta sve tada nisu iskoristili igrači Palasa.

Alemao je potom iz daljine pokušao, ali pravo do golmana Palasa, koji nije imao mnogo posla večeras.

Do kraja, Rajo Valjekano nikako nije uspijevao da napravi nešto konkretno pred golom rivala, dok je Palas svim silama branio svoj gol i novu šansu čekao u kontrama.

Ostalo je 1:0 i veliko slavlje počelo je u Londonu i svuda u svijetu gdje se nalaze pristalice Kristal Palasa, koji slavi svoj prvi evropski trofej.

Osim trofeja i novca, Palas je večeras osigurao nastup u ligaškoj fazi Evropske lige.

Zanimljivo je da je Aston Vila nedavno osvojila Evropsku ligu, a da bi čak i treće UEFA klupsko takmičenje moglo pripasti Englezima, pošto u subotu od 18 časova u finalu Lige šampiona Arsenal igra protiv PSŽ-a. Ko zna, možda još jedan evropski trofej dođe u London...

Palas je treći londonski tim koji osvaja Konferencijsku ligu nakon Vest Hema i Čelsija. Ovo takmičenje osvajali su još Roma i Olimpijakos.

