Kasper Šmajhel završio karijeru

27.05.2026 12:19

Каспер Шмајхел завршио каријеру

Golman Seltika i fudbalske reprezentacije Danske Kasper Šmajhel saopštio je da je završio karijeru zbog teške povrede ramena, prenio je Ekip.

Šmajhel (39) je ove sezone za Seltik nastupio na 39 mečeva, a posljednji put je za škotski klub branio 22. februara. On je potom zbog povrede ramena propustio preostali dio sezone.

Danski golman ima ugovor sa Seltikom do 30. juna ove godine.

Грчка

Svijet

"Mnogo sam razmišljao o tome, ali vjerujem da je sada pravo vrijeme. Kada mi se u junu završi ugovor sa Seltikom, povući ću se iz profesionalnog fudbala. Konsultovao sam se sa brojnim hirurzima i specijalistima u vezi povrede ramena, a oni su mi objasnili da ne bi trebalo da očekujem da ću ponovo igrati na najvišem nivou", rekao je Šmajhel.

On je prije Seltika branio za Anderleht, Nicu, Lester, Lids, Nots Kaunti, Koventri, Kardif, Falkirk, Beri, Darlington i Mančester siti.

Za reprezentaciju Danske nastupio je na 120 utakmica, prenosi Tan‌jug.

