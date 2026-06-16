Raste broj oboljelih od ebole: Epidemija bi mogla biti najgora do sada?

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu porastao je na 837, uključujući 196 smrtnih ishoda, navodi se u podacima koje je objavila Vlada.

Ovo je ukupan broj potvrđenih slučajeva do danas, prema izvještaju o situaciji u kojem je dokumentovano 29 novih slučajeva zaraze i četiri nova smrtna slučaja u prethodna 24 časa.

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Generalni direktor afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti Žan Kaseja upozorio je da bi aktuelna epidemija ebole u Kongu mogla da bude najgora do sada.

On je rekao da se nije ušlo u trag desetinama hiljada ljudi koji su bili u kontaktu sa oboljelima.

(SRNA)