Osam povrijeđenih u teškoj nesreći, među njima djeca

Osam osoba, među kojima i troje djece, povrijeđeno je danas u saobraćajnoj nesreći kod smederevskog sela Petrijevo.

Prema nezvaničnim saznanjima do saobraćajne nezgode je došlo kada su se sudarila dva putnička vozila, pri čemu se "folksvagen pasat" polukružno okretao, a na njega je naletela "opel zafira".

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Na sreću, nema stradalih, ali je povrijeđeno svih osmoro ljudi koliko ih je bilo u ova vozila — vozač "pasata" i sedam osoba iz "zafire" u kojoj je bilo i troje djece.

"U pitanju su, prema prvim procenama, lakše tjelesne povrede, ali zbog sigurnosti i sprečavanja eventualnih ozbiljnijih posljedica, troje djece je prevezeno u Beograd, u Tiršovu radi dalje dijagnostike i praćenja stanja", kaže izvor upućen u istragu.

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Vozač "pasata" je zadržan, a na teret mu se stavlja krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja.

(Informer)