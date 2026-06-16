Osam povrijeđenih u teškoj nesreći, među njima djeca

Autor:ATV
Komentari:0
Osam osoba, među kojima i troje djece, povrijeđeno je danas u saobraćajnoj nesreći kod smederevskog sela Petrijevo.
Prema nezvaničnim saznanjima do saobraćajne nezgode je došlo kada su se sudarila dva putnička vozila, pri čemu se "folksvagen pasat" polukružno okretao, a na njega je naletela "opel zafira".
Region
Muškarac pronašao bebu na klupi u parku: Užas u Skoplju, reagovala policija
Na sreću, nema stradalih, ali je povrijeđeno svih osmoro ljudi koliko ih je bilo u ova vozila — vozač "pasata" i sedam osoba iz "zafire" u kojoj je bilo i troje djece.
"U pitanju su, prema prvim procenama, lakše tjelesne povrede, ali zbog sigurnosti i sprečavanja eventualnih ozbiljnijih posljedica, troje djece je prevezeno u Beograd, u Tiršovu radi dalje dijagnostike i praćenja stanja", kaže izvor upućen u istragu.
Region
Minić naredio da se odmah reaguje: Sedmoro djece dobiće novu kuću nakon požara
Vozač "pasata" je zadržan, a na teret mu se stavlja krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
1 h0
Srbija
3 h0
Srbija
7 h0
Srbija
20 h0
Najnovije
Trenutno na programu