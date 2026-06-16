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Oluja i grad u Srbiji napravili haos: Polja sravnjena sa zemljom

Autor:

ATV
16.06.2026 16:23

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Снажно невријеме и град у Србији.
Foto: Subotičke/Facebook/Screenshot

Srbiju su u nedjelju poslije podne i uveče pogodile veoma snažne grmljavinske oluje i nepogode.

Oluje su se svom snagom obrušile na Vojvodinu, Mačvu, Beograd, sjjever Šumadije, Pomoravlje, Podunavlje, Braničevski okrug i istok Srbije.

Oluje su bile praćene gromovima, jakim pljuskovima, olujnim vjetrom i gradom.

Oluje su stizale u sjeverozapadnoj visinskoj struji iz Mađarske i Hrvatske, pa se na najjačem udaru našla Vojvodina, naročito Bačka.

Pretpostavlja se da se Bačka našla na udaru i superćelijskih oluja.

Najjače nepogode pogodile su sjever Bačke i šire područje Subotice, naročito Tavankut, Mišićevo i okolna naselja i sela. Grad je ovdje bio najintenzivniji uz olujni vjetar, prenosi Telegraf.

Grad je bio prečnika nekoliko centimetara i u potpunosti je razorio poljoprivredne i ratarske kulture u Tavankutu i okolnim naseljima.

Na pojedinim lokacijama šteta je potpuna, a ljudi su ostali u nevjerici, jer su poslejdice katastrofalne i zasadi su potpuno uništeni.

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Najviše su stradali kukuruz, pšenica i drugi zasadi, ali i voćne kulture.

Nažalost, olujni sistemi nanijeli su štetu i u drugim dijelovima, ali u manjoj mjeri.

S obzirom na to da je nevrijeme bilo praćeno veoma snažnim pljuskovima, u centralnim dijelovima Banata poleglo je žito. Olujni vjetar lokalno je lomio drveće i oštetio električnu mrežu.

U Novom Sadu olujni vjetar pričinio je manju materijalnu štetu.

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U toku večeri snažno nevrijeme pogodilo je i Beograd, uz jake gromove, olujni vjetar i vrlo obilne pljuskove.

Olujni sistemi su na putu ka istoku Srbije oslabili, a ostatak Srbije nije bio na udaru nevremena.

Iako su danas i sutra ponegdje mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, ne prijete oluje kao u nedjelju.

Inače, oluje u ovom dijelu godine su uobičajena pojava i najviše se u prosjeku događaju upravo krajem proleća i početkom do sredine ljeta.

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nevrijeme

Srbija

Oluja

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