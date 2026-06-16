Oluja i grad u Srbiji napravili haos: Polja sravnjena sa zemljom

Autor:ATV
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Srbiju su u nedjelju poslije podne i uveče pogodile veoma snažne grmljavinske oluje i nepogode.
Oluje su se svom snagom obrušile na Vojvodinu, Mačvu, Beograd, sjjever Šumadije, Pomoravlje, Podunavlje, Braničevski okrug i istok Srbije.
Oluje su bile praćene gromovima, jakim pljuskovima, olujnim vjetrom i gradom.
Oluje su stizale u sjeverozapadnoj visinskoj struji iz Mađarske i Hrvatske, pa se na najjačem udaru našla Vojvodina, naročito Bačka.
Pretpostavlja se da se Bačka našla na udaru i superćelijskih oluja.
Najjače nepogode pogodile su sjever Bačke i šire područje Subotice, naročito Tavankut, Mišićevo i okolna naselja i sela. Grad je ovdje bio najintenzivniji uz olujni vjetar, prenosi Telegraf.
Grad je bio prečnika nekoliko centimetara i u potpunosti je razorio poljoprivredne i ratarske kulture u Tavankutu i okolnim naseljima.
Na pojedinim lokacijama šteta je potpuna, a ljudi su ostali u nevjerici, jer su poslejdice katastrofalne i zasadi su potpuno uništeni.
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Najviše su stradali kukuruz, pšenica i drugi zasadi, ali i voćne kulture.
Nažalost, olujni sistemi nanijeli su štetu i u drugim dijelovima, ali u manjoj mjeri.
S obzirom na to da je nevrijeme bilo praćeno veoma snažnim pljuskovima, u centralnim dijelovima Banata poleglo je žito. Olujni vjetar lokalno je lomio drveće i oštetio električnu mrežu.
U Novom Sadu olujni vjetar pričinio je manju materijalnu štetu.
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U toku večeri snažno nevrijeme pogodilo je i Beograd, uz jake gromove, olujni vjetar i vrlo obilne pljuskove.
Olujni sistemi su na putu ka istoku Srbije oslabili, a ostatak Srbije nije bio na udaru nevremena.
Iako su danas i sutra ponegdje mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, ne prijete oluje kao u nedjelju.
Inače, oluje u ovom dijelu godine su uobičajena pojava i najviše se u prosjeku događaju upravo krajem proleća i početkom do sredine ljeta.
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