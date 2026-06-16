Osuđen ''Tasmanijski đavo'': Poznato koliko će robijati poznati MMA borac

MMA borac Miljan Đurašinović, poznatiji pod nadimkom „Tasmanijski đavo“, osuđen je pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu na jedinstvenu kaznu zatvora od godinu i osam mjeseci zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda.

Prema nezvaničnim saznanjima Informera, riječ je o prvostepenoj presudi, a Đurašinoviću je nedavno ponovo produžen pritvor.

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Optužen za napad na taksistu

Đurašinović je uhapšen sredinom oktobra prošle godine u akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu.

Tužilaštvo ga je teretilo da je 10. oktobra, u Bulevaru Vudroa Vilsona u Beogradu, zajedno sa još dvojicom muškaraca fizički napao vozača jedne taksi službe.

Prema navodima istrage, oštećenom je zadato više udaraca u predjelu glave, nakon čega mu je nožem nanesena povreda ruke.

Branio se ćutanjem

Nakon hapšenja, Đurašinović je na saslušanju iskoristio zakonsko pravo da se brani ćutanjem i nije iznosio odbranu pred tužiocem.

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Iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva tada je saopšteno da je nakon saslušanja predloženo određivanje pritvora zbog opasnosti od bjekstva i mogućnosti ponavljanja krivičnog djela.

Kao jedan od razloga za pritvor navedeno je i to što se osumnjičeni nakon incidenta izvjesno vrijeme nalazio u bjekstvu, kao i činjenica da je ranije više puta osuđivan.

Ko je „Tasmanijski đavo“?

Miljan Đurašinović prvi put je privukao veću pažnju javnosti 2006. godine, kada je tokom novogodišnje noći ranjen u masovnoj tuči u beogradskom hotelu „Metropol“.

Dvije godine kasnije ponovo je dospio u žižu javnosti zbog incidenta u kojem je vlasniku kladionice nanio teške tjelesne povrede mačetom.

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Tokom narednih godina njegovo ime više puta se pojavljivalo u izvještajima o policijskim akcijama i hapšenjima. Ipak, za dio događaja koji su mu stavljani na teret nisu donesene osuđujuće presude, bilo zbog nedostatka dokaza, obustave postupka ili drugih procesnih razloga.