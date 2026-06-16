Dijete hitno helikopterom prevezeno iz Banjaluke u Beograd

Autor:ATV
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Dijete i njegova majka transportovani su helikopterom Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske iz Banjaluke u Beograd na nastavak liječenja.
Kako je navedeno iz MUP-a Srpske, dvogodišnje dijete je zadobilo opekotine.
Oni su prevezeni iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Institut za majku i dete u Beograd.
"Dijete je u pratnji ljekara, zbog zadobijenih opekotina, hitno prevezeno na dalje liječenje u Institut za majku i dete", saopštio je MUP Srpske..
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