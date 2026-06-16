„100 doza za 100 godina“: Udruženje „Crveno-plavi“ poziva građane na darivanje krvi

Autor:ATV
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Udruženje simpatizera banjalučkog Borca „Crveno-plavi“ u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu RS organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi pod imenom „100 godina – 100 doza“ povodom 100. rođendana kluba.
„Pri davanju krvi važno je naglasiti da se krv daje na aktiv Udruženja simpatizera banjalučkog Borca „Crveno-plavi“, poručuju iz udruženja.
Akcija traje od 15. juna do 3. jula, a iz udruženja pozivaju sve Borčevce, simpatizere i prijatelje kluba da se odazovu ovoj humanoj akciji i svojim učešćem pomognu onima kojima je krv najpotrebnija
„Borčevci, vrijeme je da se okupimo i odazovemo na akciju!“, poručuju organizatori akcije.
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