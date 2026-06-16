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Ulazimo u prvi toplotni talas: Stižu temperature do 35 stepeni

Autor:

ATV
16.06.2026 07:55

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Европа на удару топлотног таласа
Foto: ESA

Od danas počinje postepeni rast temperature koji će nas uvesti u prvi ovogodišnji toplotni talas.

Prognoze su uveliko najavljivale da nas jače vrućine očekuju u drugoj polovini juna. Današnja maksimalna temperatura od 28 stepeni biće ujedno i najniža u narednih 10 dana.

Preko 30 stepeni nas očekuje od petka, a zajedno sa maksimalnom raste i minimalna temperatura.

Za vikend nas očekuje maksimalna 33 stepena, a od početka naredne sedmice sa minimalnih 20 stepeni možemo očekivati i tropske noći.

Vrhunac možemo očekivati sredinom sljedeće sedmice kada će temperature dostizati i 35 stepeni, a od ponedjeljka do petka minimalna neće padati ispod 20 stepeni.

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toplotni talas

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