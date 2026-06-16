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Indonežansko ostrvo pogodio zemljotres jačine 6,7 stepeni: Izdato upozorenje na cunami

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ATV
16.06.2026 07:53

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Foto: pexels/Jess Loiterton

Indonežansko ostrvo Sulavesi pogodio je zemljotres jačine 6,7 stepeni po Rihterovoj skali, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Izdato je upozorenje na opasnost od cunamija.

Epicentar zemljotresa registrovan je na dubini od 10 kilometara.

Nakon prvobitnog, uslijedio je niz od najmanje osam naknadnih potresa jačine od 3,2 do 4,3 stepena.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

Indonezija

Zemljotres

cunami

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