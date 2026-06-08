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Razoran zemljotres pogodio Filipine: Ima mrtvih, izdato upozorenje na cunami

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ATV
08.06.2026 07:14

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Rihtera pogodio je područje kod južnog filipinskog ostrva Mindanao. Civilna odbrana je saopštila da je najmanje osam osoba stradalo, a oštećene su zgrade u gradu General Santos. Izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Nakon zemljotresa izdata su upozorenja na cunami na Filipinima, u susjednoj Indoneziji, kao i upozorenje američkog Sistema za upozoravanje na cunami.

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Stanovništvu u priobalnim područjima savjetovano je da se skloni na uzvišenja.

Filipini i Indonezija svake godine bilježe stotine zemljotresa i nalaze se na geološki složenim djelovima takozvanog "Pacifičkog vatrenog prstena", seizmički aktivnog pojasa koji se prostire od Južne Amerike do ruskog Dalekog istoka.

Njemački istraživački centar za geonauke saopštio je da je zemljotres jačine 7,8 stepeni pogodio područje na dubini od 10 kilometara. Ta institucija je ranije procijenila magnitudu na 8,2 jedinice. Geofizičke službe Filipina i Indonezije saopštile su da je magnituda iznosila 7,0, odnosno 7,7 jedinica.

Očevici u indonežanskom gradu Manadu, kao i stanovnici i zvaničnici na jugu Filipina, naveli su da se zemljotres snažno osjetio.

(RTS)

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Tagovi :

Zemljotres

Filipini

potres

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