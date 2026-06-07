Hvala ti, draga, uživaj: Tramp prekinuo intervju

Autor:ATV
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Predsjednik SAD Donald Tramp naglo je prekinuo intervju s voditeljkom NBC-a Kristen Velker u Viskonsinu.
Intervju je završio nakon što je Tramp optužio televizijske mreže NBC, ABC, CBS i CNN da su "pokvarene".
"Vi ste jednostrana, pokvarena mreža. Oprostite, ali završavamo jer mi je dosta. Hvala ti, draga. Uživaj", rekao je Tramp te napustio snimanje intervjua.
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