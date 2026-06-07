Lansirane rakete - napadnut Izrael

Izrael tvrdi da je Iran lansirao rakete na njegovu teritoriju u prvoj takvoj paljbi od početka krhkog primirja koje je stupilo na snagu početkom aprila, čime su dodatno komplikovani diplomatski napori za postizanje trajnog sporazuma o okončanju rata.

Teheran je ranije upozorio da će odgovoriti nakon što je Izrael u nedjelju pogodio južna predgrađa Bejruta, uprkos zahtjevima Sjedinjenih Američkih Država da se uzdrži od napada. Izrael je taj udar opisao kao odmazdu za to što je šiitski pokret Hezbolah, koji ima podršku Irana, ispalio projektile na sjever Izraela ranije istog dana.

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Izraelski napad na Bejrut uslijedio je nekoliko dana nakon što su libanska i izraelska vlada postigle sporazum o primirju u pregovorima uz posredovanje SAD, iako je Hezbolah odbacio taj dogovor.

Iran je ranije upozorio da bi napad na Bejrut mogao dovesti do širenja rata na cijeli region Bliskog istoka, dok Pakistan pokušava da obnovi pregovore između Teherana i Vašingtona. Teheran insistira da bi svaki dogovor morao da uključi i prekid rata u Libanu.

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Predsjednik iranskog parlamenta, Mohamad Bager Galibaf, nagovijestio je mogućnost odmazde, poručivši na mreži Iks da "morska blokada koju SAD nameću iranskom narodu, zajedno sa današnjim zelenim svjetlom datim cionističkom režimu, čini američke i izraelske baze i objekte u regionu legitimnim ciljevima".