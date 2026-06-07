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Švedska će zbog porasta kriminala djecu slati u zatvore za odrasle

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ATV
07.06.2026 16:30

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Шведска ће због пораста криминала дјецу слати у затворе за одрасле
Foto: Unsplash

U najvećem švedskom zatvoru Kumla u toku su pripreme za prijem maloljetnika starosti već od 13 godina nakon što je odlučeno da jedan broj maloljetnih počinilaca teških krivičnih djela počne da izdržava kazne u zatvorskom sistemu za odrasle.

Švedske vlasti planiraju da novi režim stupi na snagu u julu, a odnosi se na mlade od 15 do 17 godina osuđene za teška krivična djela, dok se u junu u parlamentu očekuje i glasanje o snižavanju krivične odgovornosti na 13 godina za najteža krivična djela, prenosi Gardijan.

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Ministar pravde Gunar Štremer rekao je da se suočavaju sa vanrednom situacijom kojom moraju da upravljaju.

Ovu odluku švedska Vlada pravda porastom kriminala povezanog sa bandama, uz ocjenu da su kriminalne mreže veoma često usmjerene na vrbovanje sve mlađe djece za izvršavanje krivičnih djela.

U zatvoru Kumla, koji se nalazi u centralnoj Švedskoj, u toku su pripreme koje uključuju postavljanje nove opreme, prilagođavanje ćelija i izgradnju učionica.

Planira se i prilagođavanje prostora kako bi dio zatvorskog kapaciteta mogao da bude namijenjen maloljetnicima.

Direktor zatvora Žak Mvepu usprotivio se da se u zatvor za odrasle smještaju djeca, ali će, kako je rekao, s obzirom na odluku države učiniti sve da uslovi za njih budu što primjereniji.

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Broj zatvorenika se skoro udvostručio u poslednjoj deceniji, a Švedska je prešla sa zatvaranja na izgradnju novih zatvora, uglavnom kao rezultat povećanja kazni.

Postoje planovi da se zatvorski kapaciteti prošire sa današnjih 12.000 na 19.500 do 2035. godine.

Djeca u Kumli biće smještena odvojeno od ostatka zatvorske populacije, u pojedinačnim ćelijama od 11 kvadratnih metara koje sadrže tuš, toalet, radni sto i TV.

U hodniku se nalazi mala teretana, a na ulazu se nalaze dnevna soba i kuhinja. Za razliku od odraslih, koji rade u zatvorskoj vešernici, djeca će morati da idu u školu u učionice koje se grade na spratu.

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Svaka jedinica ima kapacitet za osmoro djece, sa mogućnošću proširenja na ukupno 32 mjesta ako se smanji broj odraslih u zatvoru.

(SRNA)

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Švedska

Zatvor

maloljetnici

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