Netanjahu: IDF će uskoro kontrolisati 70 odsto teritorije Gaze

Autor:ATV
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Odbrambene snage Izraela /IDF/ uskoro će proširiti kontrolu nad Pojasom Gaze, povećavajući je sa sadašnjih 60 na 70 odsto teritorije enklave, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
- U Pojasu Gaze potiskujemo Hamas sa svih strana. Trenutno kontrolišemo više od 60 odsto teritorije Pojasa, a uskoro ćemo dostići 70 odsto - rekao je Netanjahu na sjednici Vlade.
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On je dodao da IDF ne dozvoljava Hamasu da se ponovo naoruža niti da nastavi napade i da istovremeno likvidira visoke komandante militanata.
(SRNA)
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