Pucnjava u Izraelu, sumnja se na teroristički napad: Ima mrtvih i ranjenih

Jedna osoba je ubijena, a pet drugih je ranjeno u mogućem terorističkom napadu u centralnom Izraelu blizu okupirane Zapadne obale u nedjelju, saopštile su izraelske službe za hitne slučajeve.

Izraelska policija je saopštila da je osumnjičeni napadač "neutralisan", bez navođenja dodatnih detalja. Policija nije odmah identifikovala napadača.

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- Velike policijske snage su i dalje na licu mjesta i istraga je u toku - dodali su.

Izraelska služba hitne pomoći saopštila je da je muškarac (35) preminuo od prostrelnih rana i da je pet osoba ranjeno, uključujući dvije teško.

Tri lokacije napada

Pucnjava se dogodila na tri odvojene lokacije u centralnom Izraelu, blizu grada Kalkilja na Zapadnoj obali. Palestinska militantna grupa Hamas pohvalila je pucnjavu, ali nije preuzela odgovornost za napad.

🇮🇱 All clear given after terror attack in Israel kills one and injures at least 5



Israeli police say the shooting attack near Kochav Ya’ir was carried out by a single attacker, contradicting an earlier report that claimed a second suspect had fled the scene.



Following a… https://t.co/HLqanlL7bA pic.twitter.com/Yc8KSZ37ud — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 7, 2026

Premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je sproveo bezbjednosnu procjenu i da prati „smrtonosnu pucnjavu“.

(Times of Israel)