Logo
Large banner

Pucnjava u Izraelu, sumnja se na teroristički napad: Ima mrtvih i ranjenih

Autor:

ATV
07.06.2026 13:31

Komentari:

0
Израел Иран напад
Foto: Tanjug/AP

Jedna osoba je ubijena, a pet drugih je ranjeno u mogućem terorističkom napadu u centralnom Izraelu blizu okupirane Zapadne obale u nedjelju, saopštile su izraelske službe za hitne slučajeve.

Izraelska policija je saopštila da je osumnjičeni napadač "neutralisan", bez navođenja dodatnih detalja. Policija nije odmah identifikovala napadača.

полиција хрватска

Region

Pijan sa eksplozivnom napravom sjedio na klupi: Drama u Zagrebu

- Velike policijske snage su i dalje na licu mjesta i istraga je u toku - dodali su.

Izraelska služba hitne pomoći saopštila je da je muškarac (35) preminuo od prostrelnih rana i da je pet osoba ranjeno, uključujući dvije teško.

Tri lokacije napada

Pucnjava se dogodila na tri odvojene lokacije u centralnom Izraelu, blizu grada Kalkilja na Zapadnoj obali. Palestinska militantna grupa Hamas pohvalila je pucnjavu, ali nije preuzela odgovornost za napad.

Premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je sproveo bezbjednosnu procjenu i da prati „smrtonosnu pucnjavu“.

(Times of Israel)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael

Benjamin Netanjahu

Pucnjava

Teroristički napad

pucnjava u Izraelu

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Četiri zemljotresa pogodila Grčku u svega četiri minuta

1 h

0
Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.

Svijet

Žena glumila djevojčicu od 12 godina: Šokantna prevara, porodica je htjela usvojiti

1 h

0
Кобна смјена: Љекар пронађен мртав у тоалету болнице у Букурешту

Svijet

Kobna smjena: Ljekar pronađen mrtav u toaletu bolnice u Bukureštu

2 h

0
Новчаник

Svijet

Zaglavili ste u koloni u Italiji? Možete dobiti novac nazad, evo i kako

2 h

0

  • Najnovije

13

40

Tragedija kod Prnjavora: U požaru u porodičnoj kući stradao muškarac

13

34

Miniću uručen Orden Svetog kralja Dragutina

13

31

Pucnjava u Izraelu, sumnja se na teroristički napad: Ima mrtvih i ranjenih

13

17

Pijan sa eksplozivnom napravom sjedio na klupi: Drama u Zagrebu

13

07

Uz ove trikove riba se neće lijepiti za tiganj prilikom prženja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner