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Kobna smjena: Ljekar pronađen mrtav u toaletu bolnice u Bukureštu

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ATV
07.06.2026 11:09

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Кобна смјена: Љекар пронађен мртав у тоалету болнице у Букурешту
Foto: Kaboompics.com/Pexels

Mladi ljekar pronađen je mrtav u toaletu bolnice u Bukureštu, nakon što se prijavio za jutarnju smjenu.

Nesrećni mladić, inače specijalizant pete godine, pronađen je mrtav u subotu u bolnici Floreaska, a prvi rezultati istrage govore da je uzeo veću količinu lijekova kako bi se "dopingovao" da izdrži smjenu, koja u bolnicama u Rumuniji zna da traje i po 36 sati.

Prema informacijama, ljekar je normalno došao u jutarnju smjenu i kolege su ga vidjele, a onda je nestao. U poslijepodnevnim satima pronašli su ga bez svijesti u toaletu. Uprkos nadljudskim naporima kolega, za mladića nije bilo spasa... Šta se tačno dogodilo i, ako je istina da je uzeo veću količinu lijekova, obdukcija bi trebalo da pokaže šta je tačno unio u sebe.

Lokalni mediji navode da su preminulog ljekara kolege veoma cijenile i da je uvijek dobro radio i nije pravio nikakve probleme u bolnici.

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Iza sebe je ostavio dvoje male djece, oboje mlađe od tri godine.

Smrt mladog specijalizanta otkriva ogroman pritisak pod kojim se nalaze rumunski ljekari. Posljednjih godina, brojni slučajevi smrti medicinskog osoblja tokom ili neposredno nakon smjena pokrenuli su debate o uslovima rada u bolnicama.

Najpoznatiji nedavni slučaj je slučaj dr Stefanije Sabo, hirurga i medicinskog direktora bolnice okruga Buzau, pronađene beživotne u hitnom prijemu u oktobru 2025. godine, nakon produžene radne smjene. Prema podacima koje je centralizovao preduzetnik i specijalista za medicinsku opremu Adrijan Istudor, desetine ljekara su izgubile život tokom rada ili neposredno nakon završetka smjena u posljednje dvije decenije.

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Predstavnici medicinskog sistema ističu da je zakon o vremenu odmora često teško primijeniti u bolnicama zbog nedostatka osoblja, a produženi radni rasporedi mogu imati ozbiljne posljedice po zdravlje ljekara, prenosi Telegraf.rs.

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Tagovi :

Doktor

beživotno tijelo

Bukurešt

bolnica

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