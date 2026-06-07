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Pucali među stotinama ljudi: 12 povrijeđenih u oružanom napadu u Ohaju

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ATV
07.06.2026 08:13

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Пуцали међу стотинама људи: 12 повријеђених у оружаном нападу у Охају
Foto: Printskrin/Jutjub

Najmanje 12 osoba ranjeno je u pucnjavi u blizini ljetnog festivala Old Vest End u Toledu, u američkoj saveznoj državi Ohajo, a osumnjičeni su u bjekstvu, saopštili su lokalni zvaničnici.

Iz policije su naveli da je pucnjava počela nešto poslije 17.30 časova po lokalnom vremenu, a učestvovala su najmanje dva naoružana lica koja su, kako se pretpostavlja, pucala jedno na drugo, prenosi Si-En-En.

Zamjenik šefa policije Toleda Džozef Hefernan rekao je da su dvije osobe u kritičnom stanju.

Među povrijeđenima su osobe dobi između 14 i 60 godina, dok je većina žrtava u ranim dvadesetim godinama života.

U trenutku pucnjave na festivalu se nalazilo nekoliko stotina ljudim, prenosi Srna.

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Tagovi :

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masovna pucnjava

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