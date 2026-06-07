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Izbori na Kosovu i Metohiji: Otvorena biračka mjesta

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ATV
07.06.2026 07:58

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Избори на Косову и Метохији: Отворена бирачка мјеста
Foto: Tanjug/AP

Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za skupštinu privremenih prištinskih institucija.

Birališta su otvorena u 7.00 časova, a birači mogu da glasaju do 19.00 časova.

Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista na glasačkom listiću je pod brojem 119.

Prema podacima centralne izborne komisije u Prištini, pravo glasa ima 2.092.174 građana.

Izbori se održavaju na 2.550 biračkih mjesta.

Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mjesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba.

Predstavnici Srpske liste poručili su da su parlamentarni izbori dan odluke na kojima se brane opstanak i ostanak Srba, kao i potvrđivanje pripadnosti državi Srbiji.

Srpska lista je u prošlom sazivu imala devet od deset zagarantovanih mandata, dok je jedan mandat pripadao stranci koju predvodi Nenad Rašić.

Podršku Srpskoj listi uputio je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je poručio da je od presudne važnosti da Srbi masovno izađu na glasanje i podrže tu stranku, koja, kako je naveo, predstavlja garanciju zaštite srpskih nacionalnih interesa, prenosi Srna.

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Tagovi :

Kosovo i Metohija

Parlamentarni izbori

Srbija

Gračanica

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