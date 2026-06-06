Časni pojas ispred Hrama svečano ispraćen ka aerodromu "Nikola Tesla"

Patrijarh srpski Porfirije iznio je Časni pojas Presvete Bogorodice iz Hrama Svetog Save, u pratnji igumana manastira Vatoped arhimandrita Jefrema i drugih vladika, odakle je povorkom ispraćen ka aerodromu "Nikola Tesla".

Svečani ispraćaj je organizovan uz najviše crkvene i državne počasti uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.

Pojas će avionom biti vraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Časni pojas je iznet nakon molebana koji je služio patrijarh srpski Porfirije zajedno sa Jefremom, a za njima su iz Hrama izašli i vjernici kako bi ispratili svečanu povorku.

Odsvirana je himna "Bože pravde", a okupljeni vjernici su pred noge patrijarha i Jefrema bacali cvijeće.

Patrijarh Porfirije je zajedno sa igumanom Vatopeda Jefremom ušao u automobil sa Časnim pojasom, a pojedini vjernici su tada još jedanput uspjeli da cjelivaju jednu od najvećih hrišćanskih svetinja pred njen povratak na Svetu Goru.

Društvo Pojasu Majke Božije poklonilo se više od milion ljudi

Prema podacima SPC, od Spasovdana 21. maja do danas u 14 sati, Pojasu se u Hramu Svetog Save poklonilo 916.825 vernika.

Patrijarh Porfirije jutros je u Hramu Svetog Save u prisustvu velikog broja vernika služio liturgiju povodom ispraćaja Časnog pojasa Presvete Bogorodice kada je istakao da će, iako ta svetinja danas napušta Beograd, ostati blagoslov koji je taj pojas donio našem narodu.

Zbog velikog interesovanja vjernika boravak Časnog pojasa u Beogradu produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija. Časni pojas je u Spasovdanskoj litiji, 21. maja, pronijet beogradskim ulicama u prisustvu velikog broja vjernika, prenosi Tanjug.