Pojasu Majke Božije poklonilo se više od milion ljudi

Iguman manastira Vatoped arhimandrit Jefrem rekao je danas da se Pojasu Majke Božije u Hramu Svetog Save na Vračaru poklonilo više od milion ljudi.

- Srbija je zemlja pravoslavna, a to je dokazao narod jer je više od milion ljudi prišlo da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice - rekao je arhimandrit Jeferm u obraćanju u Hramu nakon što je služen Akatist Svetoj Bogorodici.

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Ukazao je da zbog toga prisustvo Majke Božije među srpskim narodom nije slučajno već je to dokaz da je Bog vidio napore svih.

Istakao je i da je to potvrda od Presvete Bogorodice da će podržavati Srbiju, koja je izložena mnogim neprijateljima i opasnostima ali se oslanja na temelje pravoslavnog predanja.

Iguman je ponovio da blagodat Majke Božije ostaje. "Idemo u Svetu Goru noseći sa sobom pojas, ali odlazimo sa tim da vas ne zaboravljamo", rekao je iguman Jefrem.

Zamolio je vjernike da ostanu s Bogom, istakašvi da će Srbiju spasiti duhovne baze, a to su manastiri, parohije.

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Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije ponovio je da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom.

- Ispunjena je naša duša radošću jer smo ovih dana imali blagoslov koji nismo očekivali i koji se ne može iskazati običnim ljudskim riječima - rekao je srpski patrijarh.

On je istakao da se sada zna ljubav Božija postoji prema srpskom narodu i da treba kao zadatak da ostane da se živi svojoj punoći.

- Blagodarnost i vječna zahvalnost u ime čitavog naroda i Crkve arhimandritu Jefremu i bratstvu manastira Vatroped za ljubav, vjeru i molitvu - rekao je srpski patrijarh.

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Pojas Majke Božije iz Hrama na Vračaru iznio je srpski patrijrah u prisustvu velikog broja vjernika.

(SRNA)