Kit Harington progovorio o odvikavanju i borbi s ovisnošću nakon "Igre prestola"

Britanski glumac Kit Harington otvoreno je govorio o teškom periodu kroz koji je prošao nakon završetka megapopularne serije "Igre prestola" (Game of Thrones), otkrivši detalje svoje borbe s ovisnošću i procesa oporavka koji je uslijedio.

Glumac, kojeg publika širom svijeta poznaje po ulozi Džona Snoua, priznao je da se nakon završetka serije suočio s ozbiljnim problemima vezanim za mentalno zdravlje i ovisnost o alkoholu.

Kako je istakao, slava, pritisak javnosti i nagle životne promjene ostavili su dubok trag na njegovo mentalno stanje.

„Prošao sam kroz period kada sam bio na vrlo mračnom mjestu. Nisam želio da me ljudi vide kao nekoga ko ima problem, ali sam na kraju morao priznati samom sebi da mi je potrebna pomoć“, rekao je Harington.

Glumac je otkrio da je 2019. godine odlučio da potraži stručnu pomoć te je proveo određeno vrijeme u rehabilitacionom centru. Tada se, kako kaže, prvi put ozbiljno suočio s vlastitim problemima i počeo da radi na oporavku.

„Prvo što sam uradio dok se serija prikazivala bilo je to da sam otišao na odvikavanje. Bilo je to vrlo neobično iskustvo. Odlučio sam da odem na odvikavanje baš u vrijeme emitovanja prve epizode. Bio sam tamo šest sedmica, izolovan, bez telefona. Morao sam da se otrijeznim. Morao sam da se sredim“, dodao je.

Posebno težak bio je period nakon emitovanja posljednje sezone serije, kada se morao nositi s činjenicom da je projekat koji je obilježio gotovo cijelu deceniju njegovog života došao kraju, prenosi Kliks.