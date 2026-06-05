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Duško Tošić objavio fotografiju sa novom djevojkom: Oboje poziraju nasmijani

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ATV
05.06.2026 18:29

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Душко Тошић са новом дјевојком Нором.
Foto: Instagram/Screenshot

Posle višenedjeljnih spekulacija i pisanja medija o njihovom odnosu, čini se da je ljubavna priča Duška Tošića i atraktivne plavuše Nore konačno dobila i zvaničnu potvrdu.

Naime, Duško više ne krije da je njegovo srce zauzeto, a zajednička fotografija koju je podijelio dodatno je podgrijala interesovanje javnosti. Na slici se Nora nježno pripila uz bivšeg fudbalera, dok oboje poziraju vidno raspoloženi i nasmijani.

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Njihova bliskost nije promakla pratiocima, koji su odmah zaključili da par djeluje skladno, srećno i zaljubljeno.

Posebnu pažnju privukao je upravo Duškov izraz lica – dok ga Nora grli, on zagonetno gleda u kameru uz osmijeh koji je mnogima bio dovoljan znak da uživa u novom životnom poglavlju.

Kada je riječ o stilu, Nora je zablistala u elegantnoj bijeloj kariranoj kombinaciji sa nježnim ružičastim detaljima, koja je dodatno istakla njen sofisticirani izgled. Duško se odlučio za jednostavnu, ali efektnu braon košulju, pa su zajedno ostavili utisak veoma skladnog para.

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Inače, Nora iza sebe ima brak i majka je dvoje djece, a kako se može vidjeti na osnovu zajedničkih objava, pronašla je sreću pored nekadašnjeg reprezentativca Srbije.

Iako su dugo izbjegavali da javno govore o svom odnosu, najnoviji potez jasno pokazuje da više nemaju namjeru da kriju emocije, pa se može reći da su na ovaj način i zvanično stavili tačku na nagađanja o svojoj vezi.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Duško Tošić

djevojka Duška Tošića

estrada

fudbaler

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