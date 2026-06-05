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Kralj Pratera : Poznati biznismen jedan od stradalih u padu aviona

Autor:

ATV
05.06.2026 17:13

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Краљ Пратера : Познати бизнисмен један од страдалих у паду авиона

Austrijski mediji otkrili su identitet jedne od žrtava tragične nesreće malog aviona koji se u četvrtak srušio kod Medulina.

Među poginulima je i austrijski biznismen Valter Pondorfer, jedan od najpoznatijih pionira zabavnih parkova u Austriji.

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Kako prenosi austrijski list "Kronen cajtung", 65-godišnji Pondorfer bio je osnivač kompanije “Fantajm”, specijalizovane za izradu adrenalinskih atrakcija i velikih tornjeva za slobodan pad za brojne lunaparkove širom svijeta, prenosi "Večernji list".

Njegova kompanija razvijala je atrakcije koje se danas nalaze u SAD, Velikoj Britaniji, Saudijskoj Arabiji i Dubaiju, a upravo je “Fantajm” izradio i poznati “Frifol Taver” u bečkom Prateru visok više od 100 metara.

Avion “Bič G36 Bonanca” poletio je iz Austrije prema Hrvatskoj, a srušio se neposredno prije sletanja kod sportskog aerodroma u Medulinu.

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U nesreći su poginule četiri osobe, svi austrijski državljani starosti 40, 48, 58 i 65 godina. Prema informacijama istražitelja, dvije osobe u avionu imale su pilotsku dozvolu, prenosi "Mondo".

Posebnu pažnju istražitelja privlače posljednji trenuci leta. Svjedoci tvrde da je avion letio normalno na visini od oko 300 metara, nakon čega je iznenada ušao u spiralu bez vidljivog gubitka brzine.

Nakon otprilike jednog i po okreta avion je pod velikim uglom udario u zemlju. Očevici navode da pre udara nisu vidjeli požar ni eksploziju.

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Tagovi :

avion

Avionska nesreća

Hrvatska

pad aviona

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