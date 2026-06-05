Turisti ogorčeni cijenama u Hrvatskoj: ''Tanjir tjestenine skuplji nego u Italiji''

Hrvatski turizam je jedan od najvažnijih ekonomskih sektora u zemlji, koji značajno doprinosi državnim prihodima i zapošljavanju.

Najveći broj turista tradicionalno dolazi tokom ljetnih mjeseci, kada su jadranske destinacije među najposjećenijima u Evropi, prenosi BlicBiznis.

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Pored turizma sunca i plaže, posljednjih godina raste interesovanje za kontinentalni, zdravstveni, gastronomski i aktivni turizam.

Turistički sektor se takođe suočava sa brojnim izazovima, uključujući sezonalnost, nedostatak radne snage i potrebu za održivijim razvojem. Uprkos tome, turizam ostaje jedan od ključnih pokretača hrvatske ekonomije.

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Nedavno je hrvatski turizam bio tema i na Reditu u objavi jednog stranog turiste koji je rekao da se nikada neće vratiti u Hrvatsku jer mu je preskupa.

– Hrvatska, volimo te, ali se nećemo vratiti. Poslije sedmica u Italiji, Grčkoj, Francuskoj i Španiji, Hrvatska je bila dodatak u posljednjem trenutku, ali se nećemo vratiti. Nevjerovatne cijene hrane, pića i smještaja. Apsolutno ludo. Ovo za hranu koja je bila „dobra“, ali bi lako bila peta poslije ostale četiri zemlje – napisao je.

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– Tanjir tjestenine bio je dvostruko skuplji od onog što smo platili u Italiji, ali ni približno tako dobar. Cijene koktela su lude, često preko 17 evra. Čaša crnog vina uz obrok? Devet, ponekad DESET evra za malu čašu – šokiran je bio jedan turista.

– Jednostavno ne razumijem. Prelijepa je zemlja, ali najbolja stvar u vezi sa Hrvatskom nije hrana ili plaže (druge zemlje EU imaju mnogo lepše od bilo koje od njih), već su sami Hrvati – oni su apsolutno divni ljudi. I čini se da su i ovi ljudi siti toga. Jedna osoba nam je rekla da je čak i ministar turizma kritikovao prehrambenu i ugostiteljsku industriju, rekavši da su van kontrole.

– Ali Hrvatska, cijene u Splitu ili Korčuli čine Firencu jeftinom, a Dubrovnik bi Cirih učinio…“ pocrveniti. Nećemo se vratiti, i to je šteta – napisao je.

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Ljudi su odmah komentarisali kako bi objasnili zašto.

– Hrvatska ima jednu od najviših stopa inflacije u Evropi, a možda i najvišu među zemljama sa visokim turizmom. Prelazak na evro je pogoršao probleme sa inflacijom, ali to i dalje nije izgovor. Činjenica da je zemlja skuplja od Švajcarske stoji iza problema sa inflacijom – napisao je jedan korisnik Reditora.

– Krivi su za korupciju i muče se otkako imaju evro – napisao je drugi.

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– Pa, skuplji su od Švajcarske, i to je upravo ono što treba učiniti – napisao je treći.