Logo
Large banner

Turisti ogorčeni cijenama u Hrvatskoj: ''Tanjir tjestenine skuplji nego u Italiji''

Autor:

ATV
05.06.2026 15:53

Komentari:

0
Pриморски град Ровињ, у Хрватској, са култном црквом Свете Еуфемије и лучким пејзажима.
Foto: Ramon Karolan/Pexels

Hrvatski turizam je jedan od najvažnijih ekonomskih sektora u zemlji, koji značajno doprinosi državnim prihodima i zapošljavanju.

Najveći broj turista tradicionalno dolazi tokom ljetnih mjeseci, kada su jadranske destinacije među najposjećenijima u Evropi, prenosi BlicBiznis.

Жена се саплела о змију у кући

Svijet

Žena se saplela o čudovišnu zmiju usred kuće

Pored turizma sunca i plaže, posljednjih godina raste interesovanje za kontinentalni, zdravstveni, gastronomski i aktivni turizam.

Turistički sektor se takođe suočava sa brojnim izazovima, uključujući sezonalnost, nedostatak radne snage i potrebu za održivijim razvojem. Uprkos tome, turizam ostaje jedan od ključnih pokretača hrvatske ekonomije.

Stranci su otpisali povratak na hrvatsko primorje

Nedavno je hrvatski turizam bio tema i na Reditu u objavi jednog stranog turiste koji je rekao da se nikada neće vratiti u Hrvatsku jer mu je preskupa.

– Hrvatska, volimo te, ali se nećemo vratiti. Poslije sedmica u Italiji, Grčkoj, Francuskoj i Španiji, Hrvatska je bila dodatak u posljednjem trenutku, ali se nećemo vratiti. Nevjerovatne cijene hrane, pića i smještaja. Apsolutno ludo. Ovo za hranu koja je bila „dobra“, ali bi lako bila peta poslije ostale četiri zemlje – napisao je.

648db1080eabc helikopterski

Hronika

Oglasila se Uprava za vazduhoplovstvo: Povrijeđeni trogodišnjak prevezen na Institut u Beograd

– Tanjir tjestenine bio je dvostruko skuplji od onog što smo platili u Italiji, ali ni približno tako dobar. Cijene koktela su lude, često preko 17 evra. Čaša crnog vina uz obrok? Devet, ponekad DESET evra za malu čašu – šokiran je bio jedan turista.

– Jednostavno ne razumijem. Prelijepa je zemlja, ali najbolja stvar u vezi sa Hrvatskom nije hrana ili plaže (druge zemlje EU imaju mnogo lepše od bilo koje od njih), već su sami Hrvati – oni su apsolutno divni ljudi. I čini se da su i ovi ljudi siti toga. Jedna osoba nam je rekla da je čak i ministar turizma kritikovao prehrambenu i ugostiteljsku industriju, rekavši da su van kontrole.

– Ali Hrvatska, cijene u Splitu ili Korčuli čine Firencu jeftinom, a Dubrovnik bi Cirih učinio…“ pocrveniti. Nećemo se vratiti, i to je šteta – napisao je.

fond zdravstvenog osiguranja fzo

Zdravlje

Fond objavio važne vijesti za dijalizne pacijente u Srpskoj

Ljudi su odmah komentarisali kako bi objasnili zašto.

– Hrvatska ima jednu od najviših stopa inflacije u Evropi, a možda i najvišu među zemljama sa visokim turizmom. Prelazak na evro je pogoršao probleme sa inflacijom, ali to i dalje nije izgovor. Činjenica da je zemlja skuplja od Švajcarske stoji iza problema sa inflacijom – napisao je jedan korisnik Reditora.

– Krivi su za korupciju i muče se otkako imaju evro – napisao je drugi.

Колона на брзој цести према Бањалуци

Društvo

Završena rekonstrukcija dionice brzog puta kod Banjaluke

– Pa, skuplji su od Švajcarske, i to je upravo ono što treba učiniti – napisao je treći.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

More

cijene hrane

cijene smještaja u Hrvatskoj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Hronika

Mladić iz Gradiške uhapšen zbog krađe 7.000 KM iz samostana

3 h

0
Пријем за храбре грађане у МУП-у УСК

Društvo

MUP uručio priznanje četvorici hrabrih građana

3 h

0
врућина висока температура

Zdravlje

Budite oprezni: Evo na koga vrućina najviše utiče

3 h

0
колона код Делте

Ekonomija

Ovakvo stanje u BiH nije viđeno više od tri mjeseca

3 h

0

Više iz rubrike

Нови премијер Словеније Јанез Јанша преузео дужност од Роберта Голоба

Region

Novi premijer Slovenije Janez Janša preuzeo dužnost od Roberta Goloba

9 h

0
У Тивту почиње дводневни самит ЕУ – Западни Балкан

Region

U Tivtu počinje dvodnevni samit EU – Zapadni Balkan

10 h

0
Пас завезан на ланцу.

Region

Novi skandal trese Hrvatsku: Štene lancem vezano za nadgrobnu ploču

20 h

0
Авион

Region

Haos na letu za Split: Putnicima stiglo hitno obavještenje

21 h

0

  • Najnovije

18

08

Dijelovi svud po putu, saobraćaj blokiran: Još jedan težak udes na putevima Srpske

18

03

Srpkinja u finalu Rolan Garosa

18

01

Upao u prodavnice i ukrao više od 14.000 evra: Uhapšen razbojnik u Beogradu

17

53

Novi težak udes u Srpskoj: Jedan auto pored puta, drugi smrskan

17

51

Fico predložio da Albanija, Srbija i Crna Gora istovremeno budu primljene u EU

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner