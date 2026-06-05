Budite oprezni: Evo na koga vrućina najviše utiče

Autor:ATV
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Visoka temperatura vazduha može negativno da utiče na zdravlje građana, a najugroženije grupe su stariji, djeca i pacijenti oboljeli od hroničnih i kardiovaskularnih bolesti.
Ljekari navode da se pacijenti najviše javljaju zbog malaksalosti, vrtoglavice ili kratkotrajnog gubitka svijesti, te glavobolje koje mogu da budu udružene sa mučninom i povraćanjem, otežanim disanjem, ubrzanim pulsom, opekotinama kože i različitim alergijama.
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Vrućina može da bude uzrok navedenih tegoba zbog širenja krvnih sudova i posljedičnog pada krvnog pritiska, dehidratacije, hipoglikemije ili poremećaja elektrolitne ravnoteže u organizmu.
Savjetuje se, posebno hroničnim bolesnicima, da izbjegavaju boravak na otvorenom od 10.00 do 17.00 časova, alkohol, zaslađene i gazirane sokove, te masnu i začinjenu hranu.
Važne su dovoljne količine tečnosti, te laganiju ishranu sa više svježeg voća i povrća, prenosi Glas Srpske.
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Odjeća treba da bude od prirodnih materijala, svjetlijih boja, komotna, a glavu treba zaštititi šeširima, a obavezno je nošenje sunčanih naočara.
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