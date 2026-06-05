Logo
Large banner

"Cijena mesa svinja niska, teladi nema na tržištu Srpske"

Autor:

ATV
05.06.2026 10:19

Komentari:

0
"Цијена меса свиња ниска, телади нема на тржишту Српске"

Predsjednik Saveza Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković rekao je da je zbog prekomjernog uvoza mesa, cijena mesa svinja značajno niska, čak ispod proizvođačke.

On kaže da velike farme svinja ne mogu prodati prasad i tovljenike, jer je tržište prezasićeno uvozom mesa iz EU ili trećih zemalja i ne mogu konkurisati tim cijenama.

Marinković je podsjetio da je cijena prasića žive vage oko sedam KM po kilogramu, a što se tiče teladi, nema ih dovoljno na našem tržištu, te telad uvoze za dalji tov.

"U mesnicama cijene su vezane za uvoznu teletinu, uvoznu junetinu. Čast pojedinim mesnicama koje sarađuju sa domaćim farmerima i otkupljuju od njih bikove, što za sada ide normalnim tokom. Međutim taj prekomjerni uvoz mesa i akcijske cijene koje prave pojedini marketi i tržni centri su nešto sa čime mi ne možemo da se nosimo", rekao je Marinković za Srnu.

Marinković dodaje da je slična situacija sa mlijekom koje, i pored smanjene cijene otkupa, mljekari ne mogu plasirati na tržište usljed prekomjernog uvoza, te dodaje da bi poljoprivredni proizvođači bez subvencija definitivno propali.

"Nažalost naši apeli da se uvedu zaštitne mjere nisu urodili plodom. Svi se ograđuju i plaše se da primjene odredbe iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Cefta, koji dozvoljavaju uvođenje zaštitnih mjera, ali kod nas, nažalost, nema političke volje da se to dovede do kraja", rekao je Marinković.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

svinje

Uzgajivači svinja

prasići

Cijena prasića

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Повлачи се храна за свиње, пронађена опасна бактерија

Ekonomija

Povlači se hrana za svinje, pronađena opasna bakterija

20 h

0
Свиње

Svijet

Švajcarska daje 10 miliona evra da se odustane od prizvodnje svinja

2 sedm

0
Дивље свиње излазе из шуме на улицу.

Region

Divlje svinje hodaju Zagrebom: Lovci uputili hitno upozorenje građanima

2 sedm

0
Мушкарац сади биљке у башти.

Svijet

Porodični svinjac pretvorio u destileriju: Stefan umjesto krompira uzgaja aromatično bilje

2 sedm

0

Više iz rubrike

биткоин новац дигитално тржиште

Ekonomija

Panika na kripto tržištu: Bitkoin tone, investitori prodaju

4 h

0
Крах зелене агенде у Америци: Активиран закон из Хладног рата!

Ekonomija

Krah zelene agende u Americi: Aktiviran zakon iz Hladnog rata!

5 h

0
Новчаник

Ekonomija

Počinje naplata usluge koja je do sada bila besplatna

16 h

0
Новац

Ekonomija

Ko je Dragan Stanojlović - biznismen iz Srpske koji preuzima firme u Evropi

18 h

0

  • Najnovije

14

19

Dijete, koje je povrijeđeno u požaru u Banjaluci, transportovano u Beograd

14

11

Malinić o požaru na Laušu: Jedna soba gorjela, cijela kuća bila u dimu

14

01

Dodik: Sa rukovodstvom "Gasproma" dogovoreno da Srpska i dalje dobija gas po povlašćenim cijenama

14

00

Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Banjaluci: Jedno dijete nastradalo, drugo na UKC-u

13

35

Minić: Realan stav Amerike prema Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner