Logo
Large banner

Porodični svinjac pretvorio u destileriju: Stefan umjesto krompira uzgaja aromatično bilje

Autor:

ATV
18.05.2026 17:34

Komentari:

0
Мушкарац сади биљке у башти.
Foto: Pexels/Greta Hoffman

Austrijski gradić Frauenkirhen u pokrajini Gradišće većina posjetilaca prepoznaje po nepreglednim vinogradima i biciklističkim stazama uz jezero Nojzidl.

Međutim, u srcu ove poljoprivredne ravnice, Stefan Cvikl razvija proizvodnju koja se ne mjeri u uobičajenim vagonima roda, već u mililitrima, piše Forbes.

Njegova farma, nazvana „Stependuft“ postala je dom za više od pedeset aromatičnih biljnih vrsta, od kojih neke nikada prije nisu uspijevale na ovom prostoru, prenosi Agroklub.

Raskid s tradicijom

Cviklov put prema svijetu mirisa započeo je potpunim raskidom s tradicijom njegove porodice. Njegov otac, takođe poljoprivrednik, uspjeh je mjerio masom – šezdeset tona repe po hektaru bila je jasna i opipljiva jedinica vrijednosti. Stefan, inače diplomirani inženjer poljoprivredne tehnike, odlučio je porodični svinjac pretvoriti u destileriju, zbog čega je naišao na očevo nerazumijevanje.

„Kad sam ocu rekao da ću uzgajati mirisne biljke umjesto krompira, još je bio okej. Ali kad sam svinjac pretvorio u fabriku mirisa, situacija je eskalirala“, prisjeća se Stefan.

Prva zajednička destilacija bila je trenutak sudara dva svijeta. Dok je Stefan s uzbuđenjem posmatrao prve kapi eteričnog ulja kako polako klize iz cijevi, njegov otac je u tišini posmatrao proces, ne shvatajući šta bi u tim oskudnim kapljicama trebalo da bude impresivno.

„Trebalo je vremena da obojica promijenimo način razmišljanja. Prešli smo iz posla koji se mjeri tonama u posao koji se mjeri kapima. Ali s vremenom se i otac počeo veseliti svakom novom eksperimentu i trenutku kada bismo provjeravali hoće li neka biljka uopšte pustiti ulje“, prisjeća se Cvikl.

Uzgoj eukaliptusa u Austriji

Jedan od najambicioznijih Stefanovih poduhvata bio je uzgoj eukaliptusa, biljke kojoj austrijska klima tradicionalno nije sklona. Vođen opažanjima o klimatskim promjenama i sve toplijim ljetima, odlučio je da rizikuje uprkos većinskom skepticizmu.

„Pronašao sam vrtlara koji je bio spreman da uzgoji 600 biljaka iz sjemena i, nakon šest mjeseci, u Burgenlandu smo imali malu šumu eukaliptusa. Kada je tokom prve destilacije nekadašnji svinjac zamirisao poput luksuznog velnes hotela, bio je to jedan od najljepših trenutaka u mojoj karijeri“, prisjeća se Stefan.

Danas nudi ono što naziva „safarijem mirisa“, turističku turu koja posjetioce vodi kroz polja na kojima biljke ne služe samo za gledanje, već za aktivno istraživanje čulima. Tu se može naići na list heliotropa koji nakon trljanja miriše na mješavinu svježe opranog veša i marcipana, ili na gorkasti pelin (Artemisia abrotanum) koji mirisom neodoljivo podsjeća na bombone.

„Možete uroniti u izvanredan svijet biljaka i naučiti više o dobijanju prirodnih mirisa. Imamo ljekovite biljke poput lavande, žalfije, timijana ili mente. Ali i egzotične vrste koje nikada nisu uzgajane u Austriji, poput cimetnog bosiljka, arapskog nevena, eukaliptusa, grejp mente, mirisnih pelargonija ruže, meksičke kadifice i mnogih drugih“, kaže Stefan.

Neobični izazovi

Njegov rad s biljkama donosi i neobične izazove. Jednom prilikom komšija ga je alarmirao da mu biljke limunske verbene nestaju pred očima. Stefan je zatekao zeca koji se toliko najeo verbene da je bio vidno omamljen eteričnim uljima.

„Moje biljke imaju toliko intenzivan miris da ih životinje uglavnom izbjegavaju, pa polja uopšte ne moram ograđivati“, zaključuje Stefan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Biljke

Aromatično bilje

Poljoprivreda

Austrija

životne priče

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Туга емоције

Ljubav i seks

Ovo je najgora stvar koju možete da uradite nakon raskida

2 h

0
Сладолед у чашици, са чоколадним мрвицама.

Ekonomija

Povlači se serija popularnog sladoleda: Izdato hitno upozorenje kupcima

2 h

0
Предсједник Српске Синиша Каран и највиши званичници разговарају у Бањалуци са организацијама проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.

Republika Srpska

Sastanak u Palati Republike: Rukovodstvo Srpske sa boračkim organizacijama u Banjaluci

2 h

0
Министар правде Републике Српске Горан Селак данас је, у оквиру активности "Дан отворених врата", а која је по први пут организована изван сједишта Владе Републике Српске у Бањој Луци, разговарао са грађанима Фоче.

Društvo

Selak razgovarao sa građanima Foče: Naša misija - biti uz narod, a ne zatvoreni iza vrata kabineta

2 h

0

Više iz rubrike

Трамп: Америка вриједи стотине трилиона долара

Svijet

Tramp: Amerika vrijedi stotine triliona dolara

4 h

0
Облачно вријеме и олуја

Svijet

Prijete razorne superćelijske oluje: U opasnosti 50 miliona ljudi

4 h

0
Лутрија лото листић

Svijet

Izvučen glavni dobitak na grčkoj lutriji Džoker od 11,6 miliona evra

4 h

0
Погледајте ово пре него што кренете у Грчку: Секунда непажње и узеће вам све

Svijet

Pogledajte ovo pre nego što krenete u Grčku: Sekunda nepažnje i uzeće vam sve

5 h

0

  • Najnovije

20

01

Srbi u Petrovcu teško dolaze do posla: Porodica Latinović čuva posljednje srpsko selo

19

59

Policajcima u Srbiji zabranjeno da obavljaju poslove privatnog obezbjeđenja

19

58

Gradonačelnik Drniša nakon ubistva maturanta: "Sistem nije zakazao"

19

47

Četvoro mrtvih u pucnjavi, napadač u bjekstvu: Haos na jugu Turske

19

41

Ne odustaje se od borbe za Mladićevo puštanje na liječenje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner