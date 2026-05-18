Porodični svinjac pretvorio u destileriju: Stefan umjesto krompira uzgaja aromatično bilje

Austrijski gradić Frauenkirhen u pokrajini Gradišće većina posjetilaca prepoznaje po nepreglednim vinogradima i biciklističkim stazama uz jezero Nojzidl.

Međutim, u srcu ove poljoprivredne ravnice, Stefan Cvikl razvija proizvodnju koja se ne mjeri u uobičajenim vagonima roda, već u mililitrima, piše Forbes.

Njegova farma, nazvana „Stependuft“ postala je dom za više od pedeset aromatičnih biljnih vrsta, od kojih neke nikada prije nisu uspijevale na ovom prostoru, prenosi Agroklub.

Raskid s tradicijom

Cviklov put prema svijetu mirisa započeo je potpunim raskidom s tradicijom njegove porodice. Njegov otac, takođe poljoprivrednik, uspjeh je mjerio masom – šezdeset tona repe po hektaru bila je jasna i opipljiva jedinica vrijednosti. Stefan, inače diplomirani inženjer poljoprivredne tehnike, odlučio je porodični svinjac pretvoriti u destileriju, zbog čega je naišao na očevo nerazumijevanje.

„Kad sam ocu rekao da ću uzgajati mirisne biljke umjesto krompira, još je bio okej. Ali kad sam svinjac pretvorio u fabriku mirisa, situacija je eskalirala“, prisjeća se Stefan.

Prva zajednička destilacija bila je trenutak sudara dva svijeta. Dok je Stefan s uzbuđenjem posmatrao prve kapi eteričnog ulja kako polako klize iz cijevi, njegov otac je u tišini posmatrao proces, ne shvatajući šta bi u tim oskudnim kapljicama trebalo da bude impresivno.

„Trebalo je vremena da obojica promijenimo način razmišljanja. Prešli smo iz posla koji se mjeri tonama u posao koji se mjeri kapima. Ali s vremenom se i otac počeo veseliti svakom novom eksperimentu i trenutku kada bismo provjeravali hoće li neka biljka uopšte pustiti ulje“, prisjeća se Cvikl.

Uzgoj eukaliptusa u Austriji

Jedan od najambicioznijih Stefanovih poduhvata bio je uzgoj eukaliptusa, biljke kojoj austrijska klima tradicionalno nije sklona. Vođen opažanjima o klimatskim promjenama i sve toplijim ljetima, odlučio je da rizikuje uprkos većinskom skepticizmu.

„Pronašao sam vrtlara koji je bio spreman da uzgoji 600 biljaka iz sjemena i, nakon šest mjeseci, u Burgenlandu smo imali malu šumu eukaliptusa. Kada je tokom prve destilacije nekadašnji svinjac zamirisao poput luksuznog velnes hotela, bio je to jedan od najljepših trenutaka u mojoj karijeri“, prisjeća se Stefan.

Danas nudi ono što naziva „safarijem mirisa“, turističku turu koja posjetioce vodi kroz polja na kojima biljke ne služe samo za gledanje, već za aktivno istraživanje čulima. Tu se može naići na list heliotropa koji nakon trljanja miriše na mješavinu svježe opranog veša i marcipana, ili na gorkasti pelin (Artemisia abrotanum) koji mirisom neodoljivo podsjeća na bombone.

„Možete uroniti u izvanredan svijet biljaka i naučiti više o dobijanju prirodnih mirisa. Imamo ljekovite biljke poput lavande, žalfije, timijana ili mente. Ali i egzotične vrste koje nikada nisu uzgajane u Austriji, poput cimetnog bosiljka, arapskog nevena, eukaliptusa, grejp mente, mirisnih pelargonija ruže, meksičke kadifice i mnogih drugih“, kaže Stefan.

Neobični izazovi

Njegov rad s biljkama donosi i neobične izazove. Jednom prilikom komšija ga je alarmirao da mu biljke limunske verbene nestaju pred očima. Stefan je zatekao zeca koji se toliko najeo verbene da je bio vidno omamljen eteričnim uljima.

„Moje biljke imaju toliko intenzivan miris da ih životinje uglavnom izbjegavaju, pa polja uopšte ne moram ograđivati“, zaključuje Stefan.