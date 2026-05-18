Selak razgovarao sa građanima Foče: Naša misija - biti uz narod, a ne zatvoreni iza vrata kabineta

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak danas je, u okviru aktivnosti "Dan otvorenih vrata", a koja je po prvi put organizovana izvan sjedišta Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci, razgovarao sa građanima Foče.

Razgovori sa građanima održani su u prostorijama Pravobranilaštva Republike Srpske, a veliki odziv građana pokazao je koliko je važno da institucije budu dostupne narodu i prisutne na terenu.

Ministar Selak je poručio da institucije postoje zbog građana i da je obaveza svakog nosioca javne funkcije da čuje probleme naroda i pomogne u njihovom rješavanju.

„Ne želimo da institucije budu udaljene od naroda. Želimo da budemo na terenu, među ljudima, da razgovaramo, slušamo i zajedno tražimo rješenja. Narod mora da osjeti da ima kome da se obrati i da institucije Republike Srpske stoje uz svog čovjeka“, poručio je ministar Selak.

Republika Srpska Darko Mladić o zdravstvenom stanju generala: Nije dobio nikakvu novu terapiju

On je istakao da su građani, tokom razgovora, iznosili konkretne probleme i prijedloge, te je naglasio da će Ministarstvo pravde Republike Srpske nastaviti sa ovom praksom i u drugim gradovima i opštinama širom Republike Srpske.

„Naš cilj je da institucije budu dostupne svakom čovjeku, bez obzira na to da li živi u Banjoj Luci, Foči ili bilo kom drugom dijelu Republike Srpske“, naglasio je ministar Selak.

Aktivnost „Dan otvorenih vrata“ pokrenuta je sa ciljem jačanja povjerenja između institucija i građana, direktne komunikacije i efikasnijeg rješavanja problema sa kojima se građani susreću.