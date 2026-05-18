Sutra promjenljivo oblačno uz sunčane periode i povremenu kišu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode i prijatno toplo.

Od sredine dana i tokom popodneva na zapadu, jugu i jugoistoku oblačnije uz povremenu slabu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Na sjeveru i sjeveroistoku ostaje suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar, u drugom dijelu dana na jugu i istoku umjeren sjeverni.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od sedam do 12, u višim predjelima od četiri, a dnevna od 20 do 25, u višim predjelima od 14 Celzijusovih stepeni.

Danas u Srpskoj i FBiH preovladava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a nešto više oblaka bilo je u centralnim, istočnim i zapadnim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda, piše Srna.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Mrakovica, Sokolac i Han Pijesak 14, Kneževo 15, Zvornik 16, Mrkonjić Grad, Sarajevo i Srebrenica 18, Višegrad 19, Bijeljina, Drinić, Rudo i Srbac 20, Bileća, Doboj, Novi Grad i Ribnik 21, Banjaluka i Trebinje 22, Prijedor 23 i Mostar 25 stepeni.