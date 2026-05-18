Dodajte ovaj začin u marinadu za savršenu mekoću i sočnost piletine

Piletina je jedna od najčešćih namirnica na trpezama, prvenstveno zbog svoje pristupačnosti i jednostavne pripreme. Ipak, iako djeluje jednostavno, razlika između prosječne i savršeno pečene piletine često se krije u začinima.

Jedan od ključnih sastojaka koji može u potpunosti podići okus ovog mesa je bijeli luk u prahu. Za razliku od svježeg bijelog luka, ovaj oblik se ravnomjernije raspoređuje po mesu i tokom pečenja daje blag, ali intenzivan aromatičan ukus bez opasnosti da zagori ili postane gorak.

Osim bijelog luka u prahu, piletini odlično odgovaraju i crveni luk u prahu te mljevena paprika, koja daje blagu slatkoću i lijepu boju korici. Međutim, upravo bijeli luk u prahu se smatra osnovom dobre začinske mješavine jer pojačava prirodni ukus mesa i daje mu puniju aromu, piše Kliks

Za najbolji rezultat, preporučuje se da se piletina dobro osuši prije začinjavanja. Zatim se mješavina začina, bijeli luk u prahu, malo soli, paprike i kap ulja ravnomjerno utrlja u meso. Na taj način začini bolje prodiru u strukturu i tokom pečenja stvaraju ukusnu, blago hrskavu koricu.

Dodatni trik:

Ako želite da piletina bude još sočnija, ostavite je da odstoji u začinima najmanje 30 minuta prije pečenja. Još bolji efekat postiže se ako se ostavi u frižideru nekoliko sati ili preko noći.