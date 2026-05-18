Tajna pjesme iz serije "Sivi dom" zbog koje i danas svi plaču

Kultna serija „Sivi dom“, koja je obilježila televizijsku produkciju osamdesetih godina, ostala je upamćena po snažnoj priči, legendarnim glumcima i pjesmi „Sve što želim u ovom trenutku“, čiji stihovi i danas bude emocije kod publike.

Malo ko zna da čuvena numera umalo nije ni završila u seriji reditelja Darka Bajića.

Serija koja je obilježila generacije

„Sivi dom“ prvi put je emitovan od februara do aprila 1986. godine, kroz ukupno 12 epizoda.

Serija je otvorila vrata brojnim mladim glumcima koji su kasnije postali velika imena domaće scene, među kojima su Branislav Bane Vidaković, Žarko Laušević, Mima Karadžić, Branislav Lečić, Dubravko Mijatović i Zoran Cvijanović, uz glumačke velikane poput Velimira Bate Živojinovića.

Scenario Gordana Mihića bavio se problemom maloljetničke delinkvencije i pokušao da prikaže kako tinejdžeri završavaju u popravnim domovima i postaju počinioci teških krivičnih djela.

Pjesma nastala potpuno slučajno

Jedan od najupečatljivijih detalja serije bila je pjesma „Sve što želim u ovom trenutku“ grupe „Far“, koja je postala simbol cijelog projekta.

Međutim, pjesma je nastala gotovo slučajno, tokom snimanja scene u improvizovanoj učionici.

Muzičar Aleksandar Filip, koji je u seriji igrao štićenika doma i svirao usnu harmoniku, kasnije je otkrio kako je nastala čuvena numera.

„Reditelj Darko Bajić tražio je glumce amatere za uloge štićenika doma. Jedan lik trebalo je da svira usnu harmoniku i tako sam dobio ulogu. Problem je bio što je cela učionica trebalo da peva pesmu, a ja da sviram harmoniku“, ispričao je Filip u jednom intervjuu.

Kako je naveo, prvobitna ideja bila je da glumci otpjevaju pjesmu Kemala Montena „Jedne noći u decembru“, ali atmosfera na setu nije dala željeni rezultat.

Refren je naknadno dopisan

„Pod utiskom koreografije i naših uloga potpuno smo pokvarili pesmu i nije ličilo ni na šta. Onda sam otpevao prve stihove pesme ‘Sve što želim u ovom trenutku’ i svima se dopalo“, rekao je Filip.

U tom trenutku pjesma čak nije bila ni završena, a refren je kasnije dopisao Dušan, basista grupe „Far“.

Tako je numera koja prvobitno nije bila planirana za seriju postala jedna od najemotivnijih pjesama domaće televizijske istorije i simbol „Sivog doma“.

Stihovi koji i danas bude emocije

I decenijama nakon emitovanja serije, pjesma „Sve što želim u ovom trenutku“ ostala je jedna od najprepoznatljivijih numera sa prostora bivše Jugoslavije.

Mnogi upravo uz nju i danas pamte potresne scene iz „Sivog doma“, ali i generaciju glumaca koja je obilježila domaću televiziju, prenosi Kurir.