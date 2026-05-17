Ko je Dara, pobjednica Evrovizije 2026.?

Bugarska se vratila na Evroviziju nakon trogodišnje pauze i odmah ostvarila pobjedu. Zemlju je predstavljala pjevačica Dara, koja je osvojila prvo mjesto i donijela veliki trijumf svojoj državi.

Ko je bugarska predstavnica?

Darina Nikolaeva Jotova, poznata pod umjetničkim imenom Dara, 27-godišnja je pjevačica iz Varne, trećeg po veličini bugarskog grada. Javnosti je postala poznata 2015. godine kada je stigla do finala bugarske verzije šoua Iks Faktor.

Najveću popularnost stekla je pjesmama "Thunder", "Call Me" i "Mr Rover", koje su sedmicama bile na vrhu muzičkih ljestvica. Pored muzičke karijere, Dara je 2021. i 2022. godine bila i mentorica u šou "Glas Bugarske". Svoj posljednji album objavila je 2025. godine, čime je dodatno učvrstila status na regionalnoj i međunarodnoj sceni.

Dara: Želim da Bugarska bude viđena

U razgovoru za Independent, Dara je govorila o značaju nastupa za Bugarsku.

"Eurovizija se u Bugarskoj ne uzima zdravo za gotovo. Nismo učestvovali na takmičenju tri godine. Naš najveći uspjeh bilo je izvanredno drugo mjesto Kristijana Kostova 2017. godine - Kristijan mi je blizak prijatelj i taj rezultat je mnogo značio za našu zemlju", rekla je.

Pjevačica DARA

"Pobjeda bi bila nešto sasvim drugo. Ali želim biti iskrena s vama. Pobjeda bi bila izvanredna i naravno da se takmičim da pobijedim. No jednako me pokreće i ideja da Bugarska bude viđena. Da nas ljudi zaista vide", dodala je.

"Mi smo mala zemlja s ogromnom kulturnom dušom - drevna, složena i tvrdoglava u najboljem smislu. Imamo muzičko naslijeđe koje svijet tek počinje otkrivati", istakla je pjevačica.

"Ako pjesma 'Bangaranga' natjera nekoga u Mančesteru, Edinburgu ili Brajtonu da uzme telefon i potraži Bugarsku - njenu muziku, obalu, književnost i ljude - onda sam već postigla nešto veliko", zaključila je Dara.

Pjesma "Bangaranga"

Dara je Bugarsku predstavila pjesmom "Bangaranga", koju opisuje kao "pop muziku s folklornim korijenima". Objasnila je i značenje naziva.

"Sama riječ dolazi iz jamajčanskog slenga i znači 'buna', 'haos', jednu posebnu vrstu kreativnog nereda. Ima tu sirovu energiju koja se osjeti prije nego što se razumije ", kazala je.

Bojkot dijela zemalja i povratak Bugarske

Bugarska je na Evroviziji izostala od 2023. godine, a posljednji nastup im je bio 2022. kada nisu prošli u finale.

Ovogodišnje takmičenje obilježile su i kontroverze zbog odluke o učešću Izraela, što je dovelo do bojkota pojedinih zemalja. Irska, Španija, Nizozemska, Slovenija i Island potvrdile su da neće učestvovati.

Irska televizija RTÉ saopćila je: "RTÉ smatra da je učešće Irske i dalje neprihvatljivo s obzirom na strašan gubitak života u Gazi i humanitarnu krizu."

BBC je, s druge strane, podržao odluku Evropske radiodifuzne unije: "Radi se o primjeni pravila i o inkluzivnosti takmičenja."

