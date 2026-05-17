Bugarska pobjednik Evrovizije

Bugarska je po prvi put pobjednik 70. izdanja takmičenja za Pjesmu Evrovizije zahvaljujući pjesmi "Bangaranga" i predstavnici te zemlje - Dari.

Na drugom mjestu je završio izrael sa 343 glasa, treća je Rumunija sa 296 glasova, četvrta Australija sa 287, a peta Italija sa 281 glasom.

Srbija je završila na 17. mjestu sa 90 bodova, dok je Hrvatska na 15. sa 124 boda.

Najbolji plasman do sada, Bugarska je ostvarila 2017. godine, kada je Kristijan Kostov sa pesmom Beautiful Mess osvojio drugo mesto u Kijevu.

Bugarska je inače debitovala na Evroviziji 2005. godine, a tokom godina stekla je reputaciju zemlje koja često šalje moderne i konkurentne pop produkcije. Posebno su zapaženi bili i nastupi:

Poli Genova – If Love Was A Crime (4. mjesto, 2016)

Equinox – Bones (14. mesto)

Viktorija – Growing Up Is Getting Old (11. mjesto)