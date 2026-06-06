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Oglasili se ljekari: Poznato stanje žene koju je udario sanitet u Čačku

Autor:

ATV
06.06.2026 20:54

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Na obilaznom putu u Čačku tokom večernjih sati došlo je do teškog saobraćajnog udesa kada je vozilo Hitne pomoći udarilo ženu koja je prelazila kolovoz, najvjerovatnije van pješačkog prelaza.

Iako se prvo pojavila informacija da je žena nastradala, iz bolnice su potvrdili da je ona ipak živa, ali u izuzetno teškom stanju.

"Na urgentno prijemno odjeljenje primljena je ženska osoba povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u teškom opštem stanju. Pacijentkinja je primljena u jedinicu intenzivne njege", rekla je za dr Marija Stranjac iz Opšte bolnice u Čačku.

Stanovnici koji žive u blizini kažu da ih je prizor duboko potresao.

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"Hitna pomoć je išla pod zvučnom i svjetlosnom signalizacijom, vozač nije imao vremena da reaguje i udario je ženu koja je ostala da leži nepomično. Zato su svi pomislili da joj nema spasa, ali nadamo se da će biti dobro sada kad znamo da je preživjela. Nažalost, ovo nije prva ovakva situacija ovdje, jer su se i ranije događale nesreće sa tragičnim ishodom", kaže jedan od mještana.

Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovom putu bio je obustavljen, a formirane su dugačke kolone vozila, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

Čačak

Povrijeđen pješak

vozači saniteta

Crna hronika

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