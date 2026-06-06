Do požara na zgradi došlo usljed radova: Vatra brzo ugašena

Na zgradi novogradnje u Sarajevu kod Merkatora u Ložioničkoj došlo je do požara koji su vatrogasci brzo lokalizovali.

Vatrogascima je u poslijepodnevnim satima prijavljeno da je došlo do manjeg požara na objektu koji je u izgradnji.

Hronika Crni dim kulja iz zgrade: Vatrogasaci se bore sa požarom u Sarajevu

Kako je rečeno iz Profesionalne vatrogasce brigade KS do požara je došlo usljed postavljanja instalacije i drugih radova te nije bilo veće opasnosti.

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