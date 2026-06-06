Do požara na zgradi došlo usljed radova: Vatra brzo ugašena

Autor:ATV
Komentari:0
Na zgradi novogradnje u Sarajevu kod Merkatora u Ložioničkoj došlo je do požara koji su vatrogasci brzo lokalizovali.
Vatrogascima je u poslijepodnevnim satima prijavljeno da je došlo do manjeg požara na objektu koji je u izgradnji.
Hronika
Crni dim kulja iz zgrade: Vatrogasaci se bore sa požarom u Sarajevu
Kako je rečeno iz Profesionalne vatrogasce brigade KS do požara je došlo usljed postavljanja instalacije i drugih radova te nije bilo veće opasnosti.
(Kliks)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h3
Region
4 h0
Republika Srpska
4 h1
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Hronika
6 h0
Hronika
6 h0
Najnovije
21
30
21
20
21
03
20
54
20
45
Trenutno na programu