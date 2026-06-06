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Vozač izgubio kontrolu i slupao 6 automobila na parkingu

Autor:

ATV
06.06.2026 15:46

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

U Mostaru je jutro došlo do saobraćajne nesreće u Splitskoj ulici kada je vozač Mercedesa, iz nepoznatih razloga, udario u nekoliko parkiranih vozila.

Do nesreće je došlo u subotu u 03:00 sati, a oštećeno je sedam vozila.

Oštećena su vozila marki Tojota, Pežo, Dačia, Reno, BMV, i Audi, a koja su se nalazila na parkingu.

Oštećen je i znak koji se nalazio uz parking.

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Prema informacijama iz policije, vozač Mercedesa, inicijala P. P zadobio je lakše tjelesne povrede.

Na licu mjesta obavljen je uviđaj. Još uvijek nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do nesreće, prenosi Bljesak.info.

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Tagovi :

Mostar

Parking

nezgoda

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