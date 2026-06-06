Komemoracija Edinu Avdiću, Miloš Jovanović održao potresan govor

Edina će zapamtiti po njegovoj energiji tokom prenosa košarkaških mečeva, bilo da se radi o ABA ligi, ACB ligi ili NBA, ali i intervjuima sa najpoznatijim ličnostima iz sveta igre pod obručima.

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Od njega se u petak tokom prenosa grčkog košarkaškog derbija oprostio njegov dugogodišnji komentatorski partner sa TV Arena sport Nenad Kostić Kole, a u subotu je nedaleko od prostorija u kojima je radio do januara ove godine oprostio veliki broj poznatih ličnosti, uglavnom iz sveta košarke.

Tako su u "Crown Plaza" došli, osim njegove porodice, supruge i sina, crnogorski košarkaš Nikola Vučević, bivši igrač Aleksandar Saša Pavlović, kao i Dušan Kecman, Dejan Bodiroga, koji je sada funkcioner unutar Evrolige, zatim treneri Dejan Radonjić, Vladimir Jovanović, predstavnik Mege Goran Ćakić.

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Naravno, na komemoraciju je došao i Kole, kolege komentatori Darko Plavšić, Ivan Bogunović i drugi. Tu je bio i sin prerano preminulog Dejana Milojevića, Nikola Milojević, glumac Sergej Trifunović, kao i ostali.

Jedan od onih koje se oprostio od Edina je bio i Miloš Jovanović, sa kojim je Edin radio poznati podkast “Udvajanje”.

– Kakav je život nekada. Edin i ja smo intenzivno radili zajedno pet-šest godina. Šta mogu da kažem o njemu kroz tu prizmu. Kao komentatora vi ga znate daleko bolje od mene. Bio je Fredi Merkjuri komentatorskog posla. U hiljadu glasova koji biste čuli u popularnoj muzici, jedan bi se izdvojio. U hiljadu glasova koji biste čuli u košarkaškom prenosu, jedan bi se izdvojio i niste mogli da ga pomiješate ni sa jednim drugim. Bio je izuzetno jedinstven. Kada smo počeli da radimo zajedno, kako je on to volio da kaže, kada se dva čovkeka sakriju u malom prostoru sa nekoliko kamera, ne možete prevariti hemiju i ono što se dešava između njih. Kažu da je sa velikim igračima lako igrati. Sa Edinom je bilo najlakše. Šta god sam ja počeo da pričam, on je znao, šta god je on počeo da priča, ja sam znao. Nadovezivali smo se i nadopunjavali, ako se ikada za bilo šta u ovom životu budu pisale nekakve zasluge, neka to bude što sam odškrinuo vrata formata, što je mogao da pokaže boju svoje ličnosti i svog smeha koji možda ljudi nisu naučili u prenosima – istakao je on, prenosi Telegraf.

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On je zatim istakao da mu je košarka dala sve, a on je njoj uzvratio cijelim životom i karijerom.

– Kako smo odmicali sa našim radom, ljude je počelo da zanima ne samo kakav je Zvezdin novi igrač, kakvo je novo pojačanje Partizana, šanse za titulu Bostona, Lejkersa, Barselone, Fenerbahčea… Već je ljude zanimalo kakav je, šta misli o Nuteli, Denzelu Vašingtonu, Tomu Kruzu, Bajagi i Instruktorima, Đorđu Balaševiću. I zahvaljujući tim pitanjima, ljudi koji su pratili njegov rad, on je uspio da pokaže puno toga što će moći da se vidi dok god internet postoji, a nadam se da će to biti dugo. Oprostićete mi što ovo sve govorim kroz prizmu košarke, ljudi koji su ga znali možda malo bolje privatno su rekli svoje. Košarka je nešto što mu je dalo sve, on je dao sve njoj. Zahvaljujući košarci je došao u Beograd, zasnovao porodicu i postao to što jeste. Kada to kažem, ovih posljednjih par dana nakon tog događaja, bio sam na prvoj liniji komentara ljudi koji su upućivali sve vezano za Edina – rekao je Miloš.

“Osjećamo se kao da nam je umro neko iz kuće”

– To nije bilo 10, nije bilo 15, nego hiljade i desetine hiljada komentara koji dolaze i dolaze i dan-danas. Jedna stvar je zajednička. A to je da ljudi plaču bez obzira na godine, da li mlađi ili stariji, muškarci ili žene. Osjećamo se kao da nam je umro neko iz kuće. Da ti to kaže pet ili 10 ljudi, rekli biste da su to emotivni ljudi, ali kada kažu svi, onda kažu da je takav utisak ostavljao na ljude koji su bili pored njega. Još jednu stvar koju sam pročitao jeste da su ljudi rekli da će ljudima biti teško da prate sport i košarku sada kada Edina nema. Ne volim da se izražavam u tuđe ime, a posebno ne u ime onih koji nažalost više nisu sa nama, ali ovaj put ću uzeti sebi za pravo da kažem da bi vam Edin rekao da ne radite to. On je sve dao košarci i dao je ljubav za taj sport – istakao je.

Miloš je zatim istakao da su mnoge generacije odrastale uz Edinov glas i da će imati zadatak da nastave njegov rad i prenesu ljubav prema košarci na nove generacije.

– Mnogi ljudi su pratili svoje omiljene klubove, igrače, reprezentacije i mnogi ljudi imaju prve uspomene sa tih kolektiva koji su im dragi uz Edinov glas. Mnoge generacije to nažalost neće moći da osjete. Ali, pošto znamo i vidimo da je inspirisao milione širom regiona, i da je košarka jedna stvar koja nam je ovih 35 godina, kada je bila jedina iskra svjetlosti, imate zadatak svi vi koji ste čitali, da nastavite rad umjesto njega i da neke nove generacije spoznaju radost. Nas dvojica smo često umjeli da pričamo u frazama, citatima i doskočicama, hoću da citiram autora kojeg smo često citirali “iako njega više nema, imamo mi još mnogo boljih utakmica, slava mu” – rekao je.

(Telegraf)