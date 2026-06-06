Poznato mjesto i vrijeme sahrane Edina Avdića

Proslavljeni sportski komentator Edin Avdić preminuo je u srijedu u 47. godini života.

Komemoracija povodom njegove smrti će se održati 8. juna 2026. godine u Narodnom pozorištu s početkom u 11 sati u Sarajevo.

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Ulaz za sve zainteresovane da prisustvuju komemoraciji će biti od 10 do 10:45 sati.

Sahrana Avdića će biti obavljena istog dana s početkom u 14:30 sati na groblju Bare, piše Kliks.

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Podsjetimo, Avdić je preminuo 4. juna u 47. godini, a iza njega je ostao bogat novinarski i komentatorski opus.