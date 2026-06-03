Oglasila se ABA liga zbog smrti Edina Avdića

Jedan od najpoznatijih košarkaških komentatora na ovim prostorima Edin Avdić umro je u 47. godini.

Ova vijest je potresla doslovno sve, jer je Edin prije svega nekoliko dana izbacio i dva podkasta u kojima je radi.

Godinama je Edin Avdić radio na Areni sport, a njegov glas je ostao upamćen u ABA ligi, koja se sada i javila.

Košarka Poznat uzrok smrti Edina Avdića

"Kolektiv ABA lige duboko je potresen iznenadnim odlaskom voljenog komentatora i košarkaške ličnosti Edina Avdića. Edinova strast prema igri bila je očigledna u svemu što je radio. Kroz svoje pronicljive komentare, zanimljiv medijski rad i kao voditelj ABA Talks podkasta, pomogao je da približi košarku navijačima širom regiona i ostavio je trajan trag u ovom sportu", navela je ABA liga i dodala:

Košarka Ovo su momenti zbog kojih će se Edin Avdić pamtiti zauvijek

"Upućujemo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima, kolegama i svima čije je živote dotakao. Njegov glas, strast i ljubav prema košarci mnogo će nedostajati, a njegovo nasljeđe ostaće dragocjen dio zajednice ABA lige".