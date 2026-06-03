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Ovo su momenti zbog kojih će se Edin Avdić pamtiti zauvijek

Autor:

ATV
03.06.2026 18:12

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Един Авдић
Foto: Screenshot / YouTube

Poznati košarkaški komentator, novinar i kolumnista Edin Avdić, umro je iznenada u 47. godini.

Ova potresna vijest je uzdrmala čitav region, gdje je Avdić bio jedan od najpoznatijih, pa i najvoljenijih sportskih komentatora.

On je svojim načinom komentarisanja probudio kod mnogih mlađih i ljubav prema košarci.

Neki od njegovih prenosa se i dalje prepričavaju, dok je ušao u legendu zbog nekoliko njih.

Sigurno je prva asocijacija na Edina Avdića i prenos Bosne i Hercegovine, kada je na Eurobasketu 2013. godine iz srca prenosio utakmicu koja je bila jako važna za ovu ekipu.

Njegovi komentari sa te utakmice i čuveno "Mirza sa parkinga" su ostali upamćeni i ostaće zauvijek u legendi.

Osim toga, bilo je tu i "Mirza ratatata", ali i mnogi drugi komentari.

Pored ove, dosta upamćen je bio i prenos utakmice Partizan - Cibona iz 2010. godine, kada su crno-bijeli pobijedili košem Dušana Kecmana sa pola terena.

Tada su utakmicu prenosili Edin Avdić i Nenad Kostić.

(Telegraf)

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Umro Edin Avdić

Edin Avdić

In memoriam

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