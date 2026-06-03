KSS se hitno oglasio zbog Topića

I dalje nije poznato koga će Dušan Alimpijević zvati za predstojeći julski prozor, ali su počele pojedine spekulacije oko košarkaša Oklahome. Tim povodom je KSS izdao saopštenje kako bi stavio tačku na pisanja.

"Povodom navoda koji su se pojavili u pojedinim medijima, a koji se odnose na status Nikole Topića u reprezentaciji Srbije za predstojeći julski kvalifikacioni prozor za Svjetsko prvenstvo, Košarkaški savez Srbije smatra potrebnim da se obrati javnosti.

Nikola Topić je jedan od najtalentovanijih srpskih igrača i budućnost naše košarke. Nakon ozbiljnog zdravstvenog problema i perioda oporavka, Nikolin status pažljivo prate stručni medicinski timovi, kako njegovog kluba, tako i reprezentacije Srbije.

Svaka odluka u vezi sa njegovim nastupom za reprezentaciju biće u najboljem interesu srpskog košarkaša.

Potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije za mušku košarku Nenad Krstić boravio je u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi razgovarao i sa Topićem, ali i trenerom i čelnicima Oklahome.

Nikola Topić je u više navrata pokazao privrženost reprezentaciji Srbije, a njegov patriotizam, profesionalizam i želja da nosi nacionalni dres nikada nisu bili niti mogu biti predmet bilo kakve sumnje.

Molimo medije i javnost za razumijevanje i odgovornost prilikom izvještavanja o našem reprezentativcu iza kog je izazovan period oporavka, prenosi B92

Košarkaški savez Srbije će o svim relevantnim informacijama u vezi sa sastavom reprezentacije blagovremeno obavijestiti javnost".