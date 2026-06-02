Preminuo Rik Adelman, legenda NBA i otac Jokićevog trenera

Rik Adelman, član Kuće slavnih koji je odigrao sedam sezona u NBA ligi prije nego što je postao jedan od trenera sa najviše pobjeda u istoriji, preminuo je, saopštilo je u ponedjeljak Udruženje košarkaških trenera NBA lige (NBCA).

Rik Adelman bio je prava legenda u svijetu košarke, a posebno NBA lige. Proveo je 29 godina kao trener, od čega je 23 godine bio šef stručnog štaba u različitim ekipama.

Adelman, otac trenera Denver Nagetsa Dejvida Adelmana, preminuo je dvije sedmice prije 80. rođendana. Uzrok smrti nije saopšten.

Zabilježio 1.042 pobjede kao NBA trener

Rik Adelman je zabilježio 1.042 pobjede kao NBA trener, što je deseti najbolji učinak u istoriji lige. Samo četvorica trenera – Pat Rajli, Greg Popović, Džeri Sloun i Džordž Kar – vodili su više utakmica i imali bolji procenat pobjeda od Adelmana.

Portland Trejl Blejzerse je dva puta odveo do NBA finala, a kasnije je bio glavni trener Sakramenta, Hjustona, Minesote i Golden Stejta. Posebno je bio voljen u eri Sakramenta, kada su Vlade Divac i Predrag Stojaković bili među najboljim igračima lige.

- Adelman će ostati upamćen ne samo kao trener i igrač, već i kao mentor mnogima u košarkaškoj zajednici - navodi se u saopštenju udruženja trenera, koje je Adelmana 2023. godine odlikovalo nagradom „Čak Dejli“ za životno djelo.

Karijera košarkaša

Adelman je igrao u NBA ligi od 1969. do 1975. godine kao plejmejker za pet različitih timova, ali je svoj pravi poziv pronašao u trenerskoj karijeri.

Portland Trejl Blejzersi, za koje je igrao (1970–1973), a potom bio i pomoćni trener (1983–1989) prije nego što je postao glavni trener (1989–1994), naveli su da je on „jedna od najuticajnijih ličnosti u istoriji franšize“.

Oprostili se klubovi

Sakramento Kingsi su poručili da će Adelman ostati upamćen po načinu na koji je inspirisao ljude – skromnošću, integritetom i vjerom u timski rad.

Hjuston Roketsi, koje je trenirao od 2007. do 2011. godine, istakli su njegov profesionalizam i posvećenost igri.

Minesota Timbervulvsi naveli su da je bio primjer vođstva i profesionalizma tokom cijele karijere, dok su Golden Stejt Voriorsi podsjetili na njegovu kreativnost i domišljatost tokom dvije sezone provedene u klubu.

Adelman se može pohvaliti i činjenicom da je dva puta igrao veliko NBA finale, oba puta sa Portland Trejl Blejzersima, kada je poražen od Čikago Bulsa i Detroit Pistonsa tokom devedesetih godina.

Međutim, publika u Srbiji ga najviše pamti po vođenju „onog“ Sakramento Kingsa, tima koji je u to vrijeme držao čitavu Srbiju budnom, jer su u njemu igrali Vlade Divac i Predrag Stojaković. Sa tim timom stigao je najdalje do finala Zapadne konferencije, gdje je poražen od Los Anđeles Lejkersa.

Rik Adelman primljen je u Kuću slavnih 2021. godine, a dvije godine kasnije dobio je i nagradu za životno djelo. Inače, njegov sin Dejvid Adelman trenutno je glavni trener Denver Nagetsa, za koje nastupa Nikola Jokić.