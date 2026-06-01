Orlovi nastavili pobjednički niz na Svjetskom prvenstvu

ATV
01.06.2026 22:20

Foto: ATV

Muška 3x3 reprezentacija Srbije ostvarila je veliku pobjedu na Svjetskom prvenstvu, savladavši aktuelnog šampiona, selekciju Španije, rezultatom 16:12.

Nakon što su ranije tokom večeri nadigrali Madagaskar, srpski basketaši su protiv Španaca odigrali taktički besprijekoran meč.

U tvrdoj i defanzivno orijentisanoj utakmici, presudila je individualna klasa Strahinje Stojačića, koji je sa devet poena bio najefikasniji pojedinac susreta.

Srbija sada ima maksimalan učinak od dvije pobjede iz dva meča, čime je potvrdila status jednog od glavnih favorita za osvajanje titule.

