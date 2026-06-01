Zaljubljena sam u svekra: Region šokiran ispoviješću

Društvene mreže često postanu mjesto na kojem ljudi dijele svoje tajne i emocije koje ne mogu da izgovore. Jedna žena ispoviješću da je zaljubljena u svekra šokirala je sve.

Upravo jedna takva anonimna ispovijest privukla je veliku pažnju korisnika Instagrama i pokrenula lavinu komentara.

Na profilu “Van četiri zida” objavljena je priča žene koja tvrdi da je razvila snažna osjećanja prema svom svekru, zbog čega se već duže vrijeme osjeća zbunjeno i opterećeno.

“Volim svog partnera, ali ne znam šta osjećam prema njegovom ocu”

Kako je navela u objavi koju su pročitali voditelji ovog formata na pomenutom profilu, sa partnerom je u vezi osam godina i opisuje ga kao svog najboljeg prijatelja. Međutim, situacija se promijenila prije dvije godine, kada je počela da radi u firmi njegovog oca.

"Zaljubljena sam u svog svekra i ne znam šta da radim. Gotovo sam sigurna da sam zaljubljena u njega ili ga volim više nego što bi trebalo. Sa partnerom sam osam godina i volim ga više od svega. Prije oko dvije godine počela sam da radim u firmi mog svekra i tada smo se dosta zbližili", napisala je ona.

Prema njenim riječima, svakodnevni kontakti doveli su do toga da između njih razvije poseban odnos koji danas ne umije da objasni.

Svekar kao roditeljska figura

U nastavku ispovijesti žena navodi da je njen svekar vremenom postao osoba kojoj se divi i koju izuzetno poštuje.

"Tokom vremena postao je neka vrsta roditeljske figure. Volim svog oca, ali prema njemu nikada nisam osjećala poštovanje kao prema svekru. Zvuči užasno, ali je istina", priznala je.

Posebno ju je uznemirila sopstvena izjava koju je, kako kaže, nedavno izgovorila.

"Rekla sam da bih mijenjala život oba svoja roditelja za to da svekar duže poživi. Znam koliko to loše zvuči, ali sam u tom trenutku zaista tako mislila", napisala je.

Poklon koji ne skida sa sebe

Jedan detalj posebno joj je privukao pažnju i naveo je da se zapita koliko su njena osjećanja zapravo duboka.

Naime, za Božić je od svekra dobila ogrlicu koju, kako kaže, od tada gotovo nikada ne skida.

"Dao mi je ogrlicu za Božić i od tada je ne skidam. Ne znam da li zato što mi se dopada ili zato što mi ju je baš on poklonio. Osjetim leptiriće kada ga vidim na poslu, razočaram se kada nema vremena da razgovaramo i radujem se kada dolazi kod nas", navela je.

Dodala je da joj je važno njegovo mišljenje i da često razmišlja o tome da li je poštuje i da li je ponosan na nju.

“Ovo će ostati moja tajna”

Iako priznaje da je zbunjena sopstvenim emocijama, tvrdi da nema namjeru da bilo šta promijeni u svom odnosu sa partnerom.

"Volim svog partnera i nikada mu ovo neću reći. Morala sam samo negdje da izbacim iz sebe ono što osjećam. Ne znam da li ga volim kao roditeljsku figuru koju nisam imala ili je ovo nešto drugo", zaključila je, prenosi “Kurir”.

Društvene mreže podijeljene

Ispovijest je izazvala brojne reakcije korisnika društvenih mreža. Dok su jedni smatrali da žena prolazi kroz emocionalnu konfuziju i da joj je potrebna stručna pomoć kako bi razumjela svoja osjećanja, drugi su bili mnogo oštriji u svojim komentarima.

Među reakcijama našli su se komentari poput: “Pod hitno kod psihijatra”, “Ovo je previše”, ali i oni šaljivog tona, poput: “Tako si ga opisala da sada i ja volim svekra”.

Bez obzira na različita mišljenja, ova ispovijest otvorila je zanimljivu raspravu o tome koliko ponekad granica između divljenja, poštovanja i emotivne privrženosti može da bude nejasna.